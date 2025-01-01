У росії готуються оголосити про «перемогу» у війні до третьої річниці вторгнення, - ГУР





Про це повідомляє



Метою інформаційної кампанії ворога є:



- розпалювання зневіри серед українського суспільства;



- дестабілізація ситуації всередині України;



- дискредитація України серед держав-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу.



Згідно з даними ГУР, серед ключових наративів ворога будуть:



- "Захід зрадив Україну";



- "Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон";



- "США і Росія про все домовились за спиною України";



- "Українська влада - нелегітимна";



- "Українська армія програє на фронті";



- "Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги".



У тому ж числі в Росії планують також оголосити про нібито "перемогу" у війні до "круглої дати" - 24 лютого 2025-го. Також можуть лунати заяви й про "перемогу Росії над НАТО" через те, що пропаганда ворога тривалий час описувала повномасштабну війну, як війну проти Альянсу.



Зокрема спецслужбам у Кремлі наказали використовувати в інформаційно-психологічних кампанія активізацію дипломатичних зусиль нової адміністрації президента США щодо завершення повномасштабної війни й двосторонню зустріч делегацій у Саудівській Аравії.



"Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди Росії - статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-пальтом начебто готової до мирного врегулювання "конструктивної сторони конфлікту", - пише ГУР й додає, що для європейських союзників України Росія планує застосувати штамп "ворогів миру".



Пропаганда Росії



Росія веде масштабні інформаційні кампанії, спрямовані на виправдання війни проти України, дискредитацію Заходу та розкол суспільної думки. Основні наративи російської пропаганди включають звинувачення України в "нацизмі", виправдання агресії "захистом російськомовних" і просування теорій змови про Захід, який нібито використовує Україну для боротьби з Росією. Важливу роль відіграють державні медіа, боти в соцмережах та прокремлівські "експерти", що поширюють дезінформацію як усередині країни, так і за її межами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пропагандисти, а також спецслужби країни-окупанта Російської Федерації (РФ) отримали вказівку з Кремля щодо просування "переможних" наративів до роковини повномасштабного вторгнення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.- розпалювання зневіри серед українського суспільства;- дестабілізація ситуації всередині України;- дискредитація України серед держав-партнерів, які надають критично важливу військову допомогу.Згідно з даними ГУР, серед ключових наративів ворога будуть:- "Захід зрадив Україну";- "Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон";- "США і Росія про все домовились за спиною України";- "Українська влада - нелегітимна";- "Українська армія програє на фронті";- "Корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги".У тому ж числі в Росії планують також оголосити про нібито "перемогу" у війні до "круглої дати" - 24 лютого 2025-го. Також можуть лунати заяви й про "перемогу Росії над НАТО" через те, що пропаганда ворога тривалий час описувала повномасштабну війну, як війну проти Альянсу.Зокрема спецслужбам у Кремлі наказали використовувати в інформаційно-психологічних кампанія активізацію дипломатичних зусиль нової адміністрації президента США щодо завершення повномасштабної війни й двосторонню зустріч делегацій у Саудівській Аравії."Одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди Росії - статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-пальтом начебто готової до мирного врегулювання "конструктивної сторони конфлікту", - пише ГУР й додає, що для європейських союзників України Росія планує застосувати штамп "ворогів миру".Росія веде масштабні інформаційні кампанії, спрямовані на виправдання війни проти України, дискредитацію Заходу та розкол суспільної думки. Основні наративи російської пропаганди включають звинувачення України в "нацизмі", виправдання агресії "захистом російськомовних" і просування теорій змови про Захід, який нібито використовує Україну для боротьби з Росією. Важливу роль відіграють державні медіа, боти в соцмережах та прокремлівські "експерти", що поширюють дезінформацію як усередині країни, так і за її межами.

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