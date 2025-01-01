Волинські поліцейські привітали з днем народження доньку загиблого на війні колеги

Учора, 20 лютого, доньці волинського поліцейськоговиповнилося 12 років.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Начальник управління кадрового забезпечення поліції області, керівниця сектору організації соціальної роботита начальник Маневицької поліціїнавідалися до іменинниці, привітали з Днем народження та вручили їй подарунки.Підполковник поліції, боєць бригади «Лють»не повернувся з поля бою поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області у липні 2024 року. Нині вважається безвісти зниклим за особливих обставин.З того часу родина правоохоронця - під опікою і надійним захистом поліцейських Волинської області. Колеги часто навідуються туди та цікавляться потребами.«Сьогодні ти подорослішала ще на один рік, щиро вітаємо тебе із днем народження. Зростай здоровою і щасливою. Ми, поліцейська родина, завжди будемо поруч з тобою – підтримуватимемо і захищатимемо», – сказав начальник управління кадрового забезпечення поліції області Роман Масловський.Іменинниця показала гостям свої малюнки, зіграла на скрипці та розповіла про успіхи у навчанні.Поліцейські поспілкувався із дружиною Сергія Редька, поцікавилися нагальними проблемами та запевнили, що вона завжди може розраховувати на допомогу волинської поліції.підполковник поліції Сергій Редько з 2001 року працював на різних посадах структури МВС на Волині, потому – у поліції Камінь-Каширщини. З березня 2022 року служив заступником начальника відділення поліції – начальником слідчого відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області. З лютого 2023 – боєць об’єднаної штурмової бригад Нацполіції «Лють». У липні 2024 не повернувся з бойового завдання на Бахмутському напрямку.Вічна пам’ять нашому Герою!