Волинські поліцейські привітали з днем народження доньку загиблого на війні колеги
Сьогодні, 12:09
Учора, 20 лютого, доньці волинського поліцейського Сергія Редька – Анні виповнилося 12 років.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Начальник управління кадрового забезпечення поліції області Роман Масловський, керівниця сектору організації соціальної роботи Юлія Штефан та начальник Маневицької поліції Сергій Назарук навідалися до іменинниці, привітали з Днем народження та вручили їй подарунки.
Підполковник поліції, боєць бригади «Лють» Сергій Редько не повернувся з поля бою поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області у липні 2024 року. Нині вважається безвісти зниклим за особливих обставин.
З того часу родина правоохоронця - під опікою і надійним захистом поліцейських Волинської області. Колеги часто навідуються туди та цікавляться потребами.
«Сьогодні ти подорослішала ще на один рік, щиро вітаємо тебе із днем народження. Зростай здоровою і щасливою. Ми, поліцейська родина, завжди будемо поруч з тобою – підтримуватимемо і захищатимемо», – сказав начальник управління кадрового забезпечення поліції області Роман Масловський.
Іменинниця показала гостям свої малюнки, зіграла на скрипці та розповіла про успіхи у навчанні.
Поліцейські поспілкувався із дружиною Сергія Редька, поцікавилися нагальними проблемами та запевнили, що вона завжди може розраховувати на допомогу волинської поліції.
Довідково: підполковник поліції Сергій Редько з 2001 року працював на різних посадах структури МВС на Волині, потому – у поліції Камінь-Каширщини. З березня 2022 року служив заступником начальника відділення поліції – начальником слідчого відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області. З лютого 2023 – боєць об’єднаної штурмової бригад Нацполіції «Лють». У липні 2024 не повернувся з бойового завдання на Бахмутському напрямку.
Вічна пам’ять нашому Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Начальник управління кадрового забезпечення поліції області Роман Масловський, керівниця сектору організації соціальної роботи Юлія Штефан та начальник Маневицької поліції Сергій Назарук навідалися до іменинниці, привітали з Днем народження та вручили їй подарунки.
Підполковник поліції, боєць бригади «Лють» Сергій Редько не повернувся з поля бою поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області у липні 2024 року. Нині вважається безвісти зниклим за особливих обставин.
З того часу родина правоохоронця - під опікою і надійним захистом поліцейських Волинської області. Колеги часто навідуються туди та цікавляться потребами.
«Сьогодні ти подорослішала ще на один рік, щиро вітаємо тебе із днем народження. Зростай здоровою і щасливою. Ми, поліцейська родина, завжди будемо поруч з тобою – підтримуватимемо і захищатимемо», – сказав начальник управління кадрового забезпечення поліції області Роман Масловський.
Іменинниця показала гостям свої малюнки, зіграла на скрипці та розповіла про успіхи у навчанні.
Поліцейські поспілкувався із дружиною Сергія Редька, поцікавилися нагальними проблемами та запевнили, що вона завжди може розраховувати на допомогу волинської поліції.
Довідково: підполковник поліції Сергій Редько з 2001 року працював на різних посадах структури МВС на Волині, потому – у поліції Камінь-Каширщини. З березня 2022 року служив заступником начальника відділення поліції – начальником слідчого відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області. З лютого 2023 – боєць об’єднаної штурмової бригад Нацполіції «Лють». У липні 2024 не повернувся з бойового завдання на Бахмутському напрямку.
Вічна пам’ять нашому Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв
Сьогодні, 13:13
У Луцьку від енцефаліту померла жінка
Сьогодні, 12:53
Волинські поліцейські привітали з днем народження доньку загиблого на війні колеги
Сьогодні, 12:09
У росії готуються оголосити про «перемогу» у війні до третьої річниці вторгнення, - ГУР
Сьогодні, 11:40
На Волині водій збив 17-річну дівчину і втік з місця події
Сьогодні, 11:03