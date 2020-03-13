У Луцьку від енцефаліту померла жінка

Оксана Ситник.



Про це пише



Відомо, що декілька днів медики боролися за життя Оксани. На жаль, врятувати волинянку не змогли.



У померлої залишився чоловік і маленька дитина.



Довідково:



Енцефаліт - це запалення головного мозку, яке може мати різні симптоми та ступені тяжкості. Ось п'ять можливих ранніх ознак, які можуть вказувати на енцефаліт:



Лихоманка: Раптовий напад лихоманки може бути ознакою енцефаліту.

Головний біль: постійний або наростаючий головний біль може бути ознакою енцефаліту.



Нудота та блювання: Нудота, блювання або запаморочення можуть бути ознаками енцефаліту.



Зміни в поведінці або особистості: зміни в поведінці, перепади настрою або дезорієнтація можуть бути ознакою енцефаліту.



Судоми: Судоми можуть бути ознакою енцефаліту.



При підозрі на енцефаліт важливо негайно звернутися до лікаря.



Тільки лікар може поставити діагноз і порекомендувати відповідне лікування.

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