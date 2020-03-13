У Луцьку від енцефаліту померла жінка
Сьогодні, 12:53
У Луцьку від енцефаліту померла молода жінка Оксана Ситник.
Про це пише ВСН.
Відомо, що декілька днів медики боролися за життя Оксани. На жаль, врятувати волинянку не змогли.
У померлої залишився чоловік і маленька дитина.
Довідково:
Енцефаліт - це запалення головного мозку, яке може мати різні симптоми та ступені тяжкості. Ось п'ять можливих ранніх ознак, які можуть вказувати на енцефаліт:
Лихоманка: Раптовий напад лихоманки може бути ознакою енцефаліту.
Головний біль: постійний або наростаючий головний біль може бути ознакою енцефаліту.
Нудота та блювання: Нудота, блювання або запаморочення можуть бути ознаками енцефаліту.
Зміни в поведінці або особистості: зміни в поведінці, перепади настрою або дезорієнтація можуть бути ознакою енцефаліту.
Судоми: Судоми можуть бути ознакою енцефаліту.
При підозрі на енцефаліт важливо негайно звернутися до лікаря.
Тільки лікар може поставити діагноз і порекомендувати відповідне лікування.
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Про це пише ВСН.
Відомо, що декілька днів медики боролися за життя Оксани. На жаль, врятувати волинянку не змогли.
У померлої залишився чоловік і маленька дитина.
Довідково:
Енцефаліт - це запалення головного мозку, яке може мати різні симптоми та ступені тяжкості. Ось п'ять можливих ранніх ознак, які можуть вказувати на енцефаліт:
Лихоманка: Раптовий напад лихоманки може бути ознакою енцефаліту.
Головний біль: постійний або наростаючий головний біль може бути ознакою енцефаліту.
Нудота та блювання: Нудота, блювання або запаморочення можуть бути ознаками енцефаліту.
Зміни в поведінці або особистості: зміни в поведінці, перепади настрою або дезорієнтація можуть бути ознакою енцефаліту.
Судоми: Судоми можуть бути ознакою енцефаліту.
При підозрі на енцефаліт важливо негайно звернутися до лікаря.
Тільки лікар може поставити діагноз і порекомендувати відповідне лікування.
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