У Луцьку від енцефаліту померла жінка

У Луцьку від енцефаліту померла жінка
У Луцьку від енцефаліту померла молода жінка Оксана Ситник.

Про це пише ВСН.

Відомо, що декілька днів медики боролися за життя Оксани. На жаль, врятувати волинянку не змогли.

У померлої залишився чоловік і маленька дитина.

Довідково:

Енцефаліт - це запалення головного мозку, яке може мати різні симптоми та ступені тяжкості. Ось п'ять можливих ранніх ознак, які можуть вказувати на енцефаліт:

Лихоманка: Раптовий напад лихоманки може бути ознакою енцефаліту.
Головний біль: постійний або наростаючий головний біль може бути ознакою енцефаліту.

Нудота та блювання: Нудота, блювання або запаморочення можуть бути ознаками енцефаліту.

Зміни в поведінці або особистості: зміни в поведінці, перепади настрою або дезорієнтація можуть бути ознакою енцефаліту.

Судоми: Судоми можуть бути ознакою енцефаліту.

При підозрі на енцефаліт важливо негайно звернутися до лікаря.

Тільки лікар може поставити діагноз і порекомендувати відповідне лікування.

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Теги: Луцьк, енцефаліт
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