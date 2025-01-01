У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв
Сьогодні, 13:13
Російсько-українська війна триває, продовжують гинути наші захисники. Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося прощання з військовослужбовцями Федором Мельничуком та Сергієм Олексюком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Мельничук Федір Миколайович (23.06.1974 року народження) загинув 15 лютого в районі населеного пункту Красне Перше Харківської області.
Олексюк Сергій Володимирович (08.05.1991 року народження) загинув 19 вересня 2023 року в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
Разом із рідними та близькими, щоб віддати останню шану нашим воїнам, до храму прийшла заступник міського голови Ірина Чебелюк.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Мельничук Федір Миколайович (23.06.1974 року народження) загинув 15 лютого в районі населеного пункту Красне Перше Харківської області.
Олексюк Сергій Володимирович (08.05.1991 року народження) загинув 19 вересня 2023 року в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
Разом із рідними та близькими, щоб віддати останню шану нашим воїнам, до храму прийшла заступник міського голови Ірина Чебелюк.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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