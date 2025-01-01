У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв

Російсько-українська війна триває, продовжують гинути наші захисники. Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося прощання з військовослужбовцямитаПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Мельничук Федір Миколайович (23.06.1974 року народження) загинув 15 лютого в районі населеного пункту Красне Перше Харківської області.Олексюк Сергій Володимирович (08.05.1991 року народження) загинув 19 вересня 2023 року в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.Разом із рідними та близькими, щоб віддати останню шану нашим воїнам, до храму прийшла заступник міського голови Ірина Чебелюк.Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.