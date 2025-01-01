У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв

У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв
Російсько-українська війна триває, продовжують гинути наші захисники. Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося прощання з військовослужбовцями Федором Мельничуком та Сергієм Олексюком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Мельничук Федір Миколайович (23.06.1974 року народження) загинув 15 лютого в районі населеного пункту Красне Перше Харківської області.

Олексюк Сергій Володимирович (08.05.1991 року народження) загинув 19 вересня 2023 року в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.

Разом із рідними та близькими, щоб віддати останню шану нашим воїнам, до храму прийшла заступник міського голови Ірина Чебелюк.

Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Бунт біля ТЦК у Ковелі: суд виніс вирок одному з протестувальників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рф хоче залишити Україну без власного газу: ракетами б'є по об'єктах видобутку, - Шмигаль
Сьогодні, 13:52
Огляд лінійки iPhone 16: що нового
Сьогодні, 13:31
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв
Сьогодні, 13:13
У Луцьку від енцефаліту померла жінка
Сьогодні, 12:53
Волинські поліцейські привітали з днем народження доньку загиблого на війні колеги
Сьогодні, 12:09
Схожі новини
Волинські поліцейські привітали з днем народження доньку загиблого на війні колеги Волинські поліцейські привітали з днем народження доньку загиблого на війні колеги
Сьогодні, 12:09
Сім'ї загиблих учасників АТО/ООС зібралися на акцію в Луцьку: люди просять про підтримку Сім'ї загиблих учасників АТО/ООС зібралися на акцію в Луцьку: люди просять про підтримку
Сьогодні, 06:06
На Сумщині загинув Герой з Волині Валентин Карпюк На Сумщині загинув Герой з Волині Валентин Карпюк
20 лютий, 21:12
У Курській області загинув Герой з Волині Валерій Солоха У Курській області загинув Герой з Волині Валерій Солоха
20 лютий, 16:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У комітеті ВР пропонують ввести військову цензуру видатків та «рахувати кожну копійку»
Сьогодні, 14:13
 0
Рф хоче залишити Україну без власного газу: ракетами б'є по об'єктах видобутку, - Шмигаль
Сьогодні, 13:52
 0
Огляд лінійки iPhone 16: що нового
Сьогодні, 13:31
 0
У Луцьку в останню дорогу провели двох Героїв
Сьогодні, 13:13
 0
У Луцьку від енцефаліту померла жінка
Сьогодні, 12:53
 0
Медіа
відео
1/8