Рф хоче залишити Україну без власного газу: ракетами б'є по об'єктах видобутку, - Шмигаль

Рф хоче залишити Україну без власного газу: ракетами б'є по об'єктах видобутку, - Шмигаль
Росіяни не припиняють спроб залишити Україну без власного газу, фактично щодня б'ючи ракетами по об’єктах видобутку.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду 21 лютого, передає Укрінформ із посиланням на його Телеграм.

«Ворог не полишає спроб знищити нашу газову інфраструктуру, аби залишити Україну без власного газу. Ракетами цілеспрямовано б’ють по об’єктах видобутку. Атаки відбуваються фактично щодня. Попри весь цей терор, ситуація в енергетиці залишається контрольованою. Вдячний за це нашим енергетикам», - сказав він.

Шмигаль нагадав, що останніми днями Росія особливо активно атакувала південь України: Миколаїв, Херсон та Одесу. Внаслідок атак частина цих міст опинилася без світла й опалення. За словами прем'єра, усі відповідальні відомства та енергетики працювали 24/7, аби відремонтувати пошкоджене обладнання.

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Теги: Росія, Україна, війна
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