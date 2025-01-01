У комітеті ВР пропонують ввести військову цензуру видатків та «рахувати кожну копійку»

Данило Гетманцев пропонує ввести військову політику цензури видатків.



Про це повідомив Гетманцев, пише



За словами голови комітету ВР, існує прямий зв’язок між подіями в міжнародній політиці та українськими фінансами. На його думку, через це Україні варто критично переглядати й консолідувати всі доступні внутрішні фінансові джерела й ресурси, тобто «рахувати кожну копійку».



Гетманцев пропонує ввести військову цензуру видатків, а також «розтягнути» гарантоване пільгове фінансування у 50 мільярдів доларів не на рік, а на три роки.



«Ми не можемо допустити безглуздого витрачання коштів на експерименти окремих міністрів на кшталт провального кешбеку, що дав “приріст” ВВП, менший за статистичну похибку. Тотальна детінізація й економія — це те, що зараз потрібно», — заявив голова комітету ВР.



Він додав, що, попри відносну забезпеченість фінансами у 2025 році, є «невизначеність у 2026 році й надалі», насамперед щодо вичерпання інструменту ERA (50 мільярдів доларів від прибутків коштом заморожених активів росії).



Про які 50 мільярдів доларів йдеться?



Лідери «Великої сімки» погодили Україні кредит на 50 мільярдів доларів, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.



Зрештою, було домовлено, що Сполучені Штати нададуть до 20 мільярдів доларів, ЄС — до 35 мільярдів, а Велика Британія виділить майже 3 мільярди доларів.



Уже в грудні 2024 року Україна та ЄС підписали меморандум про кредитну угоду щодо залучення до 35 мільярдів євро макрофінансової допомоги, а Вашингтон оголосив про надання позики у 20 мільярдів доларів.



Bloomberg писав, що кошти скерують на підтримку оборони, економіки та відновлення України, однак деталі ще можуть змінити.



У кінці 2024 року Україні від США надійшов 1 мільярд доларів від заморожених російських активів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політикипропонує ввести військову політику цензури видатків.Про це повідомив Гетманцев, пише Громадське За словами голови комітету ВР, існує прямий зв’язок між подіями в міжнародній політиці та українськими фінансами. На його думку, через це Україні варто критично переглядати й консолідувати всі доступні внутрішні фінансові джерела й ресурси, тобто «рахувати кожну копійку».Гетманцев пропонує ввести військову цензуру видатків, а також «розтягнути» гарантоване пільгове фінансування у 50 мільярдів доларів не на рік, а на три роки.«Ми не можемо допустити безглуздого витрачання коштів на експерименти окремих міністрів на кшталт провального кешбеку, що дав “приріст” ВВП, менший за статистичну похибку. Тотальна детінізація й економія — це те, що зараз потрібно», — заявив голова комітету ВР.Він додав, що, попри відносну забезпеченість фінансами у 2025 році, є «невизначеність у 2026 році й надалі», насамперед щодо вичерпання інструменту ERA (50 мільярдів доларів від прибутків коштом заморожених активів росії).Лідери «Великої сімки» погодили Україні кредит на 50 мільярдів доларів, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.Зрештою, було домовлено, що Сполучені Штати нададуть до 20 мільярдів доларів, ЄС — до 35 мільярдів, а Велика Британія виділить майже 3 мільярди доларів.Уже в грудні 2024 року Україна та ЄС підписали меморандум про кредитну угоду щодо залучення до 35 мільярдів євро макрофінансової допомоги, а Вашингтон оголосив про надання позики у 20 мільярдів доларів.Bloomberg писав, що кошти скерують на підтримку оборони, економіки та відновлення України, однак деталі ще можуть змінити.У кінці 2024 року Україні від США надійшов 1 мільярд доларів від заморожених російських активів.

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