На Волині п'яний тракторист підвозив двох чоловіків: один з них упав із причепа та загинув
Сьогодні, 15:08
Понад п’ять років позбавлення волі – постановлено вирок винуватцю смертельної ДТП на Волині.
Про це повідомили упресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 30-річного жителя села Заліси Ковельського району винуватим у порушенні в стані алкогольного спяніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Удень 24 липня 2023 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом трактора «ЮМЗ-6» із причепом, на дорозі в лісосмузі поблизу села Тойкут Ковельського району взявся підвезти двох чоловіків.
Один із них, 63-річний волинянин, упавши із причепа, загинув під колесами.
Вміст алкоголю в крові водія становив 1,3 проміле.
Суд призначив водію покарання у виді п'яти років та одного місяця позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 5 років.
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Про це повідомили упресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 30-річного жителя села Заліси Ковельського району винуватим у порушенні в стані алкогольного спяніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Удень 24 липня 2023 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом трактора «ЮМЗ-6» із причепом, на дорозі в лісосмузі поблизу села Тойкут Ковельського району взявся підвезти двох чоловіків.
Один із них, 63-річний волинянин, упавши із причепа, загинув під колесами.
Вміст алкоголю в крові водія становив 1,3 проміле.
Суд призначив водію покарання у виді п'яти років та одного місяця позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 5 років.
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