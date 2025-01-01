На Волині п'яний тракторист підвозив двох чоловіків: один з них упав із причепа та загинув

Понад п’ять років позбавлення волі – постановлено вирок винуватцю смертельної ДТП на Волині.Про це повідомили упресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 30-річного жителя села Заліси Ковельського району винуватим у порушенні в стані алкогольного спяніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.Удень 24 липня 2023 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом трактора «ЮМЗ-6» із причепом, на дорозі в лісосмузі поблизу села Тойкут Ковельського району взявся підвезти двох чоловіків.Один із них, 63-річний волинянин, упавши із причепа, загинув під колесами.Вміст алкоголю в крові водія становив 1,3 проміле.Суд призначив водію покарання у виді п'яти років та одного місяця позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 5 років.