Віталій Кличко виступив в Європарламенті із закликом підтримати Україну у важкий час

Сьогодні в будівлі Європарламенту відбулося вручення престижної премії імені Павла Адамовича меру КиєваВиступаючи з трибуни Європарламенту, Кличко закликав посилити підтримку і допомогу Україні.Про це він повідомив у своєму Tekegram-каналі.Нагородження відбулося під час пленарного засідання Європейського комітету регіонів.«В Європарламенті закликав європейських партнерів посилити допомогу в найкритичніший для України момент. І, отримуючи премію імені мера Павла Адамовича, підкреслив, що це - відзнака не тільки моєї роботи, як мера Києва. Це - визнання відданості цінностям свободи і демократії, героїзму всього українського народу, який майже три роки бʼється за свою державність. За принципи і безпеку демократичного світу», - сказав Віталій Кличко.Він зазначив, що мер Гданська Павел Адамович також відстоював принципи демократії і демонстрував, що лідерство - це не тільки про управління.«Лідерство – це насамперед про людяність, солідарність і служінням людям. Особливо тим, які цього потребують найбільше. І це сьогодні повинні розуміти й світові лідери, політики, коли ухвалюють рішення щодо допомоги й солідарності з Україною. Бо справедливість на боці України!» - наголосив Віталій Кличко.Премію імені мера Гданська, якого було вбито у 2019 році під час виконання ним державних обов’язків, було започатковано за ініціативи Європейського комітету регіонів, міста Гданська та міжнародної мережі ICORN. Цією премією нагороджують за видатний внесок у зміцнення демократії, захист прав людини та громадянську солідарність.Мера Києва Віталія Кличка було номіновано на премію ім. Павла Адамовича «за виняткове лідерство у сприянні громадянській активності навіть серед екстремальних випробувань війни». Журі відзначило, що новаторські підходи Віталія Кличка до громадянської активності та його боротьба за права людини роблять його світовим символом мужності та амбіцій. А також, що як мер української столиці він є символом мужнього опору українських мерів агресії в цілому.Як повідомлялося, під час перебування в Брюсселі Віталій Кличко зустрівся з міністром оборони Бельгії. Йшлося про посилення зусиль європейських партнерів, особливо після останніх заяв високопосадовців США.Крім того, Кличко зустрівся з мером Брюсселята обговорив подальшу співпрацю двох міст та нові спільні проєкти. Також Кличко домовився про передачу Києву 2 000 бронежилетів для захисту працівників екстрених служб.