ДБР викрило керівника Хмельницької РДА, який за гроші допомагав військовозобов’язаним уникати мобілізації





Про це повідомили в



Керівник райадміністрації входив до складу комісії щодо оформлення відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації у Хмельницькому ОМ ТЦК та СП.



Наприкінці 2024 року до нього звернувся місцевий підприємець, який хотів дізнатися про процедуру бронювання своїх працівників. Його компанія займається встановленням систем газо- та водопостачання, опалення та водовідведення.



Чиновник повідомив, що наразі бронювання призупинене, однак запропонував альтернативний варіант. Він сказав, що має «необхідні зв’язки» для визнання працівників обмежено придатними, що дозволить їм уникнути мобілізації. Вартість такої «послуги» становила 1,5 тис. доларів США за людину.



Для цього підприємець мав надати медичні документи своїх працівників, які посадовець передав би голові військово-лікарської комісії при Хмельницькому ТЦК та СП. Надалі у військово-облікових документах з’являлася б відмітка про придатність лише до несення служби у тилових підрозділах.



Отримавши документи одного з працівників підприємства, посадовець заявив, що для отримання потрібного висновку необхідно «домалювати» діагноз. Він також запевнив, що знайде лікаря, який оформить усі потрібні довідки.



18 лютого ДБР затримало посадовця під час отримання 1,6 тис. доларів США за «оформлення» статусу обмежено придатного.



Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди).



Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.



Наразі вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу та відсторонення його від виконання обов’язків.



Розслідування триває, слідчі встановлюють повне коло осіб, причетних до схеми.



Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДБР у взаємодії з УСР Нацполіції та СБУ затримали виконувача обов’язків голови Хмельницької районної адміністрації. Посадовець організував схему, за якою військовозобов’язані за гроші могли отримати статус обмежено придатних.Про це повідомили в Державному бюро розслідувань Керівник райадміністрації входив до складу комісії щодо оформлення відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації у Хмельницькому ОМ ТЦК та СП.Наприкінці 2024 року до нього звернувся місцевий підприємець, який хотів дізнатися про процедуру бронювання своїх працівників. Його компанія займається встановленням систем газо- та водопостачання, опалення та водовідведення.Чиновник повідомив, що наразі бронювання призупинене, однак запропонував альтернативний варіант. Він сказав, що має «необхідні зв’язки» для визнання працівників обмежено придатними, що дозволить їм уникнути мобілізації. Вартість такої «послуги» становила 1,5 тис. доларів США за людину.Для цього підприємець мав надати медичні документи своїх працівників, які посадовець передав би голові військово-лікарської комісії при Хмельницькому ТЦК та СП. Надалі у військово-облікових документах з’являлася б відмітка про придатність лише до несення служби у тилових підрозділах.Отримавши документи одного з працівників підприємства, посадовець заявив, що для отримання потрібного висновку необхідно «домалювати» діагноз. Він також запевнив, що знайде лікаря, який оформить усі потрібні довідки.18 лютого ДБР затримало посадовця під час отримання 1,6 тис. доларів США за «оформлення» статусу обмежено придатного.Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди).Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.Наразі вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу та відсторонення його від виконання обов’язків.Розслідування триває, слідчі встановлюють повне коло осіб, причетних до схеми.Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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