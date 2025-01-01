Організував притон: лучанин втрапив за ґрати на понад 6 років

Організував притон: лучанин втрапив за ґрати на понад 6 років
Збував психотропи та організував притон – волинянин втрапив за ґрати на понад 6 років.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 43-річного жителя Луцька винуватим у вчиненні незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечної психотропної речовини, а також неодноразового надання приміщення для її незаконного вживання.

Доведено, що упродовж січня-травня 2024 року судимий уже за наркозлочини чоловік збував у Луцьку психотроп PVP та дозволяв охочим вживати його у себе в будинку, де було усе необхідне для цього обладнання.

Суд призначив обвинуваченому, який перебуває під вартою, покарання у виді шести років та шести місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Теги: Волинь, прокуратура, притон
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