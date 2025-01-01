Волиняни отримуватимуть медичні направлення у вайбері
Сьогодні, 18:08
Від сьогодні, 20 лютого, повідомлення з електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ) з кодом підтвердження, номером рецепта чи направлення надходитимуть в мобільний застосунок вайбер.
Про це інформує Національна служба здоров’я України, пише «Місто.Медіа».
Якщо у пацієнта на мобільному телефоні встановлений цей додаток, повідомлення з ЕСОЗ першочергово надсилатимуть саме так.
«Ймовірно, має бути якийсь тестовий період для запровадження цих змін. Поки що документів від НСЗУ щодо цього не надходило. Не думаю, що повинні бути якісь збої в системі», — розповів у коментарі misto.media начальник управління охорони здоровʼя Волинської обласної державної адміністрації Юрій Легкодух.
Таке рішення запровадили через зміни, які внесли в постанову КМУ № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» від 25 квітня 2018 року.
У майбутньому планують надсилати такі повідомлення через Дію.
Пацієнти, які не мають телефона, як і до запровадження змін, отримуватимуть інформаційну довідку .
Раніше електронні направлення пацієнтам приходили тільки через смс-повідомлення.
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Про це інформує Національна служба здоров’я України, пише «Місто.Медіа».
Якщо у пацієнта на мобільному телефоні встановлений цей додаток, повідомлення з ЕСОЗ першочергово надсилатимуть саме так.
«Ймовірно, має бути якийсь тестовий період для запровадження цих змін. Поки що документів від НСЗУ щодо цього не надходило. Не думаю, що повинні бути якісь збої в системі», — розповів у коментарі misto.media начальник управління охорони здоровʼя Волинської обласної державної адміністрації Юрій Легкодух.
Таке рішення запровадили через зміни, які внесли в постанову КМУ № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» від 25 квітня 2018 року.
У майбутньому планують надсилати такі повідомлення через Дію.
Пацієнти, які не мають телефона, як і до запровадження змін, отримуватимуть інформаційну довідку .
Раніше електронні направлення пацієнтам приходили тільки через смс-повідомлення.
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