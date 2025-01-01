Західний Хаб МХП сплатив 401 млн грн податків у 2024 році





У тому числі податки підприємства «МХП-Баффало», яке працює у Волинській області, у 2024 році склали близько 27,9 млн грн. Це унікальне підприємство з вирощування племінної великої рогатої худоби та биків елітних порід.



Загалом минулого року компанія МХП сплатила 7,6 мільярда гривень у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів. Сума сплачених податків у 2024 році зросла на 26% порівняно з 2023 роком, що вкотре підтверджує: МХП — це бізнес, що працює на стійкість України та її економіки.



«МХП-Баффало» вирощує племінну велику рогату худобу на Волині

Протягом 2022–2024 років, зокрема в період повномасштабного вторгнення, компанія перерахувала до бюджетів 18,2 мільярда гривень податків.



«У важкий для України час, коли наша країна бореться за свою свободу та незалежність, МХП залишається стратегічним партнером держави. Ми стабільно працюємо, забезпечуємо українців робочими місцями, модернізуємо виробництво, сумлінно сплачуємо податки до державного та місцевих бюджетів. Наполеглива робота та відданість людей МХП дозволяє нам надійно підтримувати фінансову стійкість країни», – наголошує директор Західного Хабу МХП Віктор Корягін. (на головному фото)



Компанія також системно підтримує українців у боротьбі проти ворога. Зокрема, в межах програми «МХП Поруч», МХП надає допомогу військовим і ветеранам, яка передбачає індивідуальний супровід та комплексну підтримку для них та їхніх родин. Крім того, у співпраці зі своїм стратегічним партнером — Благодійним фондом «МХП - Громаді» —



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рослинницькі підприємства та елеватори МХП, розташовані в західних областях України, у 2024 році перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 401 млн гривень у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів. Це на 22% більше, ніж група підприємств сплатила роком раніше.У тому числі податки підприємства «МХП-Баффало», яке працює у Волинській області, у 2024 році склали близько 27,9 млн грн. Це унікальне підприємство з вирощування племінної великої рогатої худоби та биків елітних порід.Загалом минулого року компанія МХП сплатила 7,6 мільярда гривень у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів. Сума сплачених податків у 2024 році зросла на 26% порівняно з 2023 роком, що вкотре підтверджує: МХП — це бізнес, що працює на стійкість України та її економіки.Протягом 2022–2024 років, зокрема в період повномасштабного вторгнення, компанія перерахувала до бюджетів 18,2 мільярда гривень податків.«У важкий для України час, коли наша країна бореться за свою свободу та незалежність, МХП залишається стратегічним партнером держави. Ми стабільно працюємо, забезпечуємо українців робочими місцями, модернізуємо виробництво, сумлінно сплачуємо податки до державного та місцевих бюджетів. Наполеглива робота та відданість людей МХП дозволяє нам надійно підтримувати фінансову стійкість країни», – наголошує директор Західного Хабу МХПКомпанія також системно підтримує українців у боротьбі проти ворога. Зокрема, в межах програми «МХП Поруч», МХП надає допомогу військовим і ветеранам, яка передбачає індивідуальний супровід та комплексну підтримку для них та їхніх родин. Крім того, у співпраці зі своїм стратегічним партнером — Благодійним фондом «МХП - Громаді» — компанія активно розвиває громади , підтримуючи їхні соціальні та економічні ініціативи.

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