Понад 2,3 тис. пайовиків «МХП-Баффало» отримають насіння овочів та квітів у межах акції «Посій насіння»
Сьогодні, 18:26
У 2025 році комплекти високоякісного посадкового насіння отримають понад 2,3 тис. пайовиків «МХП-Баффало» Західного Хабу МХП.
Масштабну благодійну ініціативу «Посій насіння» для орендодавців підприємства вже шостий рік поспіль реалізує Благодійний фонд «МХП-Громаді». Насіння овочів та квітів – це додаткова підтримка, яку пайовики МХП отримують щороку, окрім орендної плати.
«МХП-Баффало» орендує понад 7 тис. га землі на території Волинської області. Як на всіх підприємствах компанії МХП, тут застосовують інноваційні рішення для ефективного управління своїми ресурсами.
«Земля, яку нам довірили у використання, – це приватна власність орендодавців. Ми розуміємо цінність цього ресурсу для них. Відтак, дбайливе землекористування – це головний принцип нашої господарської діяльності. Він базується на застосуванні сучасних агротехнічних та інноваційних рішень в обробітку ґрунту, зокрема через раціональне використання засобів захисту рослин, застосування органічних добрив, оновлення парку техніки. Ці підходи дозволяють не просто зберігати землю родючою, уникаючи виснаження ресурсів, а в більшості випадків поліпшити якість ґрунтів, які ми отримали до обробітку. Я з впевненістю можу сказати, що кожен працівник «МХП-Баффало» вкладає у свою роботу на землі сили, ресурс, знання та душу», - зауважує керівник підприємства Руслан Паш’ян.
Відповідальне землекористування дає можливість “МХП-Баффало” стабільно виконувати договірні зобов'язання перед своїми орендодавцями. Земля знаходиться у довгостроковій оренді. Це свідчить лише про те, що надійність та відповідальність підприємства стали основою для довіри пайовиків.
«Наша співпраця з пайовиками базується на дотриманні законодавчих вимог щодо оформлення договорів оренди. Усі витрати, пов’язані з реєстрацією договорів, ми беремо на себе. У разі виникнення проблемних ситуацій пропонуємо юридичний супровід пайовикам чи їхнім спадкоємцям в оформленні необхідних документів. Ми стабільно виплачуємо орендну плату, незалежно від економічної ситуації в країні чи кліматичних умов аграрного року. Цей підхід гарантує нашим орендодавцям впевненість у правовій чистоті взаємодії та стабільність», - зауважує Сергій Москаленко, керівник відділу земельних та майнових відносин “МХП-Баффало”.
Окрім орендної плати, підприємство пропонує своїм пайовикам додаткові блага. Реалізує ці ініціативи у співпраці із Благодійним фондом «МХП-Громаді». Особливою популярністю серед пайовиків користуються акції «Посій насіння» та «Збережемо урожай разом», які полегшують їм заготовку домашніх консервацій.
Цього року комплекти високоякісного посадкового насіння отримають понад 2,3 тис. пайовиків “МХП-Баффало” Західного Хабу МХП. У пакунках - найпоширеніші овочеві культури (буряк, огірок, кабачок, салат, морква, редиска), до яких цього року за бажанням пайовиків МХП додали насіння матіоли. За аналогією до попередніх років вже з березня їх почнуть роздавати у громадах фахівці відділу земельних та майнових відносин підприємства. Разом з насінням орендодавці отримають ще й кришки високої якості для консервації майбутнього врожаю.
Загалом цьогоріч Благодійний фонд “МХП-Громаді” передасть 164 тисячі пакунків з насінням для пайовиків компанії МХП. Така благодійна акція відбувається щороку напередодні посівної кампанії. За шість років Фонд передав близько 800 тисяч пакунків насіння та стільки ж наборів кришок для консервації, підтримуючи таким чином продовольчу безпеку в громадах 13 областей України.
Крім благодійних акцій, спрямованих на допомогу в отриманні високих врожаїв та їх збереженні, Благодійний фонд “МХП-Громаді” також турбується про підтримку громад надаючи допомогу у вирішенні нагальних потреб. А для формування культурної свідомості жителів організовує покази українських сучасних фільмів. Для найменших жителів громад, які вперше йдуть до школи, Благодійний фонд “МХП-Громаді” готує рюкзаки з необхідними канцтоварами як символ важливості знань і старань у навчанні.
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Масштабну благодійну ініціативу «Посій насіння» для орендодавців підприємства вже шостий рік поспіль реалізує Благодійний фонд «МХП-Громаді». Насіння овочів та квітів – це додаткова підтримка, яку пайовики МХП отримують щороку, окрім орендної плати.
«МХП-Баффало» орендує понад 7 тис. га землі на території Волинської області. Як на всіх підприємствах компанії МХП, тут застосовують інноваційні рішення для ефективного управління своїми ресурсами.
«Земля, яку нам довірили у використання, – це приватна власність орендодавців. Ми розуміємо цінність цього ресурсу для них. Відтак, дбайливе землекористування – це головний принцип нашої господарської діяльності. Він базується на застосуванні сучасних агротехнічних та інноваційних рішень в обробітку ґрунту, зокрема через раціональне використання засобів захисту рослин, застосування органічних добрив, оновлення парку техніки. Ці підходи дозволяють не просто зберігати землю родючою, уникаючи виснаження ресурсів, а в більшості випадків поліпшити якість ґрунтів, які ми отримали до обробітку. Я з впевненістю можу сказати, що кожен працівник «МХП-Баффало» вкладає у свою роботу на землі сили, ресурс, знання та душу», - зауважує керівник підприємства Руслан Паш’ян.
Відповідальне землекористування дає можливість “МХП-Баффало” стабільно виконувати договірні зобов'язання перед своїми орендодавцями. Земля знаходиться у довгостроковій оренді. Це свідчить лише про те, що надійність та відповідальність підприємства стали основою для довіри пайовиків.
«Наша співпраця з пайовиками базується на дотриманні законодавчих вимог щодо оформлення договорів оренди. Усі витрати, пов’язані з реєстрацією договорів, ми беремо на себе. У разі виникнення проблемних ситуацій пропонуємо юридичний супровід пайовикам чи їхнім спадкоємцям в оформленні необхідних документів. Ми стабільно виплачуємо орендну плату, незалежно від економічної ситуації в країні чи кліматичних умов аграрного року. Цей підхід гарантує нашим орендодавцям впевненість у правовій чистоті взаємодії та стабільність», - зауважує Сергій Москаленко, керівник відділу земельних та майнових відносин “МХП-Баффало”.
Окрім орендної плати, підприємство пропонує своїм пайовикам додаткові блага. Реалізує ці ініціативи у співпраці із Благодійним фондом «МХП-Громаді». Особливою популярністю серед пайовиків користуються акції «Посій насіння» та «Збережемо урожай разом», які полегшують їм заготовку домашніх консервацій.
Цього року комплекти високоякісного посадкового насіння отримають понад 2,3 тис. пайовиків “МХП-Баффало” Західного Хабу МХП. У пакунках - найпоширеніші овочеві культури (буряк, огірок, кабачок, салат, морква, редиска), до яких цього року за бажанням пайовиків МХП додали насіння матіоли. За аналогією до попередніх років вже з березня їх почнуть роздавати у громадах фахівці відділу земельних та майнових відносин підприємства. Разом з насінням орендодавці отримають ще й кришки високої якості для консервації майбутнього врожаю.
Загалом цьогоріч Благодійний фонд “МХП-Громаді” передасть 164 тисячі пакунків з насінням для пайовиків компанії МХП. Така благодійна акція відбувається щороку напередодні посівної кампанії. За шість років Фонд передав близько 800 тисяч пакунків насіння та стільки ж наборів кришок для консервації, підтримуючи таким чином продовольчу безпеку в громадах 13 областей України.
Крім благодійних акцій, спрямованих на допомогу в отриманні високих врожаїв та їх збереженні, Благодійний фонд “МХП-Громаді” також турбується про підтримку громад надаючи допомогу у вирішенні нагальних потреб. А для формування культурної свідомості жителів організовує покази українських сучасних фільмів. Для найменших жителів громад, які вперше йдуть до школи, Благодійний фонд “МХП-Громаді” готує рюкзаки з необхідними канцтоварами як символ важливості знань і старань у навчанні.
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