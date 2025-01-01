Понад 2,3 тис. пайовиків «МХП-Баффало» отримають насіння овочів та квітів у межах акції «Посій насіння»

У 2025 році комплекти високоякісного посадкового насіння отримають понад 2,3 тис. пайовиківЗахідного Хабу МХП.Масштабну благодійну ініціативу «Посій насіння» для орендодавців підприємства вже шостий рік поспіль реалізує. Насіння овочів та квітів – це додаткова підтримка, яку пайовики МХП отримують щороку, окрім орендної плати.«МХП-Баффало» орендує понад 7 тис. га землі на території Волинської області. Як на всіх підприємствах компанії МХП, тут застосовують інноваційні рішення для ефективного управління своїми ресурсами.«Земля, яку нам довірили у використання, – це приватна власність орендодавців. Ми розуміємо цінність цього ресурсу для них. Відтак, дбайливе землекористування – це головний принцип нашої господарської діяльності. Він базується на застосуванні сучасних агротехнічних та інноваційних рішень в обробітку ґрунту, зокрема через раціональне використання засобів захисту рослин, застосування органічних добрив, оновлення парку техніки. Ці підходи дозволяють не просто зберігати землю родючою, уникаючи виснаження ресурсів, а в більшості випадків поліпшити якість ґрунтів, які ми отримали до обробітку. Я з впевненістю можу сказати, що кожен працівник «МХП-Баффало» вкладає у свою роботу на землі сили, ресурс, знання та душу», - зауважує керівник підприємстваВідповідальне землекористування дає можливість “МХП-Баффало” стабільно виконувати договірні зобов'язання перед своїми орендодавцями. Земля знаходиться у довгостроковій оренді. Це свідчить лише про те, що надійність та відповідальність підприємства стали основою для довіри пайовиків.«Наша співпраця з пайовиками базується на дотриманні законодавчих вимог щодо оформлення договорів оренди. Усі витрати, пов’язані з реєстрацією договорів, ми беремо на себе. У разі виникнення проблемних ситуацій пропонуємо юридичний супровід пайовикам чи їхнім спадкоємцям в оформленні необхідних документів. Ми стабільно виплачуємо орендну плату, незалежно від економічної ситуації в країні чи кліматичних умов аграрного року. Цей підхід гарантує нашим орендодавцям впевненість у правовій чистоті взаємодії та стабільність», - зауважує, керівник відділу земельних та майнових відносин “МХП-Баффало”.Окрім орендної плати, підприємство пропонує своїм пайовикам додаткові блага. Реалізує ці ініціативи у співпраці із Благодійним фондом «МХП-Громаді». Особливою популярністю серед пайовиків користуються акції «Посій насіння» та «Збережемо урожай разом», які полегшують їм заготовку домашніх консервацій.Цього року комплекти високоякісного посадкового насіння отримають понад 2,3 тис. пайовиків “МХП-Баффало” Західного Хабу МХП. У пакунках - найпоширеніші овочеві культури (буряк, огірок, кабачок, салат, морква, редиска), до яких цього року за бажанням пайовиків МХП додали насіння матіоли. За аналогією до попередніх років вже з березня їх почнуть роздавати у громадах фахівці відділу земельних та майнових відносин підприємства. Разом з насінням орендодавці отримають ще й кришки високої якості для консервації майбутнього врожаю.