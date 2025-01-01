Повернувся із-за кордону, щоб захищати Україну: на Волині попрощались з Героєм Андрієм Карацаєм

Андрія Вікторовича Карацая, старшого солдата, водія 2-го механізованого батальйону в/ч А7028.



Про це Ігор Чайка.



"Андрій народився у Ковелі 28 серпня 1991 року. Навчався в НВК №13. Згодом здобув фах автослюсаря у Ковельському промислово-економічному коледжі. Вищу освіту отримав у Луцькому національному технічному університеті. Був призваний на строкову військову службу. Після її завершення мав лише кілька місяців цивільного життя. Став на захист територіальної цілісності України, взявши участь в АТО.



Боронячи нашу державу, Андрій не полишав навчання: захистив дипломну роботу в університеті. Планував майбутнє. Допомагав батькові у сімейному бізнесі. Займався перевезеннями, працював логістом. Ще з шкільних років любив географію, знання якої йому стали у нагоді, коли об’їздив водієм-далекобійником пів Європи.

За кордоном і застала Андрія повномасштабна війна. Повернувся.



Пішов добровольцем до підрозділу тероборони і згодом став бійцем 54-го ковельського батальйону нашої «сталевої сотки». Разом з побратимами пройшов запеклі бої на Донеччині.



Андрій тричі дивом уникав смерті, коли ворожі дрони потрапляли в його авто. Впевненості, сил на наснаги Андрію завжди додавала підтримка найрідніших. Батьки самотужки купили сину на фронт автомобіль, обладнали системою РЕБ. Востаннє рідні бачилися з ним 15 січня 2025 року, коли після відпустки повертався у військову частину", - йдеться в повідомленні.



2 лютого 2025 року внаслідок авіаудару в районі Торецька Донецької області боєць отримав поранення несумісні з життям.



"Висловлюємо щирі співчуття мамі Валентині Володимирівні, батькові Віктору Андрійовичу, коханій Марії, усім, кому випала честь розділити з Андрієм роки його життя. Назавжди в серцях близьких йому людей. Він покинув цей світ занадто рано. Навіки – 33…" - наголосив Ігор Чайка.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельська громада провела у безсмертя, старшого солдата, водія 2-го механізованого батальйону в/ч А7028.Про це повідомив Ковельський міський голова"Андрій народився у Ковелі 28 серпня 1991 року. Навчався в НВК №13. Згодом здобув фах автослюсаря у Ковельському промислово-економічному коледжі. Вищу освіту отримав у Луцькому національному технічному університеті. Був призваний на строкову військову службу. Після її завершення мав лише кілька місяців цивільного життя. Став на захист територіальної цілісності України, взявши участь в АТО.Боронячи нашу державу, Андрій не полишав навчання: захистив дипломну роботу в університеті. Планував майбутнє. Допомагав батькові у сімейному бізнесі. Займався перевезеннями, працював логістом. Ще з шкільних років любив географію, знання якої йому стали у нагоді, коли об’їздив водієм-далекобійником пів Європи.За кордоном і застала Андрія повномасштабна війна. Повернувся.Пішов добровольцем до підрозділу тероборони і згодом став бійцем 54-го ковельського батальйону нашої «сталевої сотки». Разом з побратимами пройшов запеклі бої на Донеччині.Андрій тричі дивом уникав смерті, коли ворожі дрони потрапляли в його авто. Впевненості, сил на наснаги Андрію завжди додавала підтримка найрідніших. Батьки самотужки купили сину на фронт автомобіль, обладнали системою РЕБ. Востаннє рідні бачилися з ним 15 січня 2025 року, коли після відпустки повертався у військову частину", - йдеться в повідомленні.2 лютого 2025 року внаслідок авіаудару в районі Торецька Донецької області боєць отримав поранення несумісні з життям."Висловлюємо щирі співчуття мамі Валентині Володимирівні, батькові Віктору Андрійовичу, коханій Марії, усім, кому випала честь розділити з Андрієм роки його життя. Назавжди в серцях близьких йому людей. Він покинув цей світ занадто рано. Навіки – 33…" - наголосив Ігор Чайка.

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