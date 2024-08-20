Бухгалтера фірми, що шила військову форму у Луцьку, підозрюють в ухиленні від сплати податків





Про це 6 лютого повідомили в територіально управлінні Бюро економічної безпеки у Волинській області, пише



Під час слідства встановили, що бухгалтер, щоб зменшити податки, не відображав в податковому обліку підприємства проведенні господарські операції. Такі дії призвели до ухилення від сплати податку на додану вартість на суму понад 8 млн грн.



Під час досудового розслідування підприємство відшкодувало завдані державі збитки у повному обсязі. Відтак бухгалтер уникнув кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кри.мінального кодексу України.



Як розповіла Суспільному спеціалістка з питань комунікації територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області Ірина Юзва, наразі підприємство змінило реєстрацію і нині сплачуватиме податки не на Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку бухгалтеру одного із підприємств, яке займається пошиттям одягу для військових, висунули звинувачення в умисному ухилянні від сплати податків.Про це 6 лютого повідомили в територіально управлінні Бюро економічної безпеки у Волинській області, пише Суспільне Під час слідства встановили, що бухгалтер, щоб зменшити податки, не відображав в податковому обліку підприємства проведенні господарські операції. Такі дії призвели до ухилення від сплати податку на додану вартість на суму понад 8 млн грн.Під час досудового розслідування підприємство відшкодувало завдані державі збитки у повному обсязі. Відтак бухгалтер уникнув кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кри.мінального кодексу України.Як розповіла Суспільному спеціалістка з питань комунікації територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області, наразі підприємство змінило реєстрацію і нині сплачуватиме податки не на Волині.

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