План Трампа щодо війни в Україні не представлять і наступного тижня: Келлог спростував дані ЗМІ

План Трампа щодо війни в Україні не представлять і наступного тижня: Келлог спростував дані ЗМІ
Спецпредставник президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні Кіт Келлог спростував повідомлення ЗМІ щодо того, що він збирається презентувати план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції 14-16 лютого.

Про це він сказав в етері програми Newsmax, пише Громадське.

Келлог запевнив, що план Трампа представлятиме сам Трамп, а з журналістами, які поширили дані, що це робитиме Келлог, він не спілкувався. На конференції ж спецпосланець Трампа спілкуватиметься з європейськими лідерами й передасть зміст розмов президенту.

Напередодні Келлог заявив, що на конференції в Мюнхені він розповість «про прагнення Дональда Трампа покласти край кривавій та дорогій війні в Україні», яка відбудеться вже наступного тижня, 14-16 лютого.

Bloomberg і Telegraph писали із посиланням на джерела, що під час виступу він презентує план Трампа щодо завершення російсько-української війни. Після цього Келлог нібито приїде до України на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Раніше спецпосланець Трампа заявляв, що прагне знайти рішення стосовно війни протягом 100 днів після інавгурації нового президента США. А нещодавно казав, що для початку мирних перемовин між росією та Україною потрібні місяці, а не роки.

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Теги: Росія, Україна, війна
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