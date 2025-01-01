Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Сергієм Козловим

Сергієм Козловим.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Сьогодні, 6 лютого, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулось відспівування військовослужбовця Козлова Сергія Валентиновича (07.01.1979 року народження). Боєць загинув 8 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новосілка Донецької області.



Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька громада попрощалась із загиблим ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні, 6 лютого, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулось відспівування військовослужбовця Козлова Сергія Валентиновича (07.01.1979 року народження). Боєць загинув 8 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новосілка Донецької області.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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