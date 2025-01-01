Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Сергієм Козловим

Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Сергієм Козловим
Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Сергієм Козловим.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні, 6 лютого, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулось відспівування військовослужбовця Козлова Сергія Валентиновича (07.01.1979 року народження). Боєць загинув 8 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новосілка Донецької області.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Сергієм Козловим
Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Сергієм Козловим
Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Сергієм Козловим

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бухгалтера фірми, що шила військову форму у Луцьку, підозрюють в ухиленні від сплати податків
Сьогодні, 16:12
Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Сергієм Козловим
Сьогодні, 15:39
На Волині зловмисник залякав підлітків і вкрав у них скутер
Сьогодні, 15:05
У місті на Волині завершують будівництво багатоквартирного будинку для переселенців
Сьогодні, 14:48
Для ТЦК планують створити правила поведінки щодо поводження з цивільними, — Сухопутні війська
Сьогодні, 14:03
Схожі новини
Понад рік не було звістки: підтвердили загибель Героя з Волині Валентина Ярощука Понад рік не було звістки: підтвердили загибель Героя з Волині Валентина Ярощука
Сьогодні, 13:47
Герой Віталій Войтович повертається додому: лучан закликають зустріти воїна, який пройшов російський полон Герой Віталій Войтович повертається додому: лучан закликають зустріти воїна, який пройшов російський полон
Сьогодні, 12:05
«Твій шлях додому»: з якими проблемами звертаються у ветеранський простір у Луцьку «Твій шлях додому»: з якими проблемами звертаються у ветеранський простір у Луцьку
Сьогодні, 09:30
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Сергієм Козловим Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Сергієм Козловим
05 лютий, 17:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бухгалтера фірми, що шила військову форму у Луцьку, підозрюють в ухиленні від сплати податків
Сьогодні, 16:12
 0
Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Сергієм Козловим
Сьогодні, 15:39
 0
На Волині зловмисник залякав підлітків і вкрав у них скутер
Сьогодні, 15:05
 0
У місті на Волині завершують будівництво багатоквартирного будинку для переселенців
Сьогодні, 14:48
 0
Для ТЦК планують створити правила поведінки щодо поводження з цивільними, — Сухопутні війська
Сьогодні, 14:03
 0
Медіа
відео
1/8