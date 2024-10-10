На Волині зловмисник залякав підлітків і вкрав у них скутер

На Горохівщині поліція за лічені години затримала волинянина, підозрюваного у незаконному заволодінні мототранспортом.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 5 лютого, у селищі Мар'янівка зловмисник підійшов до двох 14-річних підлітків та, залякуючи їх, незаконно заволодів скутером Yamaha, який знаходився поблизу гаража за місцем проживання одного із хлопців. Ті з місця пригоди втекли і відразу повідомили про інцидент поліцію.Оперативно прибувши за викликом, наряд сектору реагування патрульної поліції встановив особу зловмисника, ним виявився 33-річний житель селища.На місце викликали слідчо-оперативну групу, скутер вилучили.До слова, волинянин перебував у стані сп’яніння та раніше притягувався до кримінальної відповідальності.Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За фактом незаконного заволодіння транспортом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України.Після оголошення затриманому про підозру, вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу.Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.Слідство триває.