На Волині зловмисник залякав підлітків і вкрав у них скутер
Сьогодні, 15:05
На Горохівщині поліція за лічені години затримала волинянина, підозрюваного у незаконному заволодінні мототранспортом.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 5 лютого, у селищі Мар'янівка зловмисник підійшов до двох 14-річних підлітків та, залякуючи їх, незаконно заволодів скутером Yamaha, який знаходився поблизу гаража за місцем проживання одного із хлопців. Ті з місця пригоди втекли і відразу повідомили про інцидент поліцію.
Оперативно прибувши за викликом, наряд сектору реагування патрульної поліції встановив особу зловмисника, ним виявився 33-річний житель селища.
На місце викликали слідчо-оперативну групу, скутер вилучили.
До слова, волинянин перебував у стані сп’яніння та раніше притягувався до кримінальної відповідальності.
Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом незаконного заволодіння транспортом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України.
Після оголошення затриманому про підозру, вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 5 лютого, у селищі Мар'янівка зловмисник підійшов до двох 14-річних підлітків та, залякуючи їх, незаконно заволодів скутером Yamaha, який знаходився поблизу гаража за місцем проживання одного із хлопців. Ті з місця пригоди втекли і відразу повідомили про інцидент поліцію.
Оперативно прибувши за викликом, наряд сектору реагування патрульної поліції встановив особу зловмисника, ним виявився 33-річний житель селища.
На місце викликали слідчо-оперативну групу, скутер вилучили.
До слова, волинянин перебував у стані сп’яніння та раніше притягувався до кримінальної відповідальності.
Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом незаконного заволодіння транспортом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України.
Після оголошення затриманому про підозру, вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.
Слідство триває.
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