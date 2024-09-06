У місті на Волині завершують будівництво багатоквартирного будинку для переселенців

У місті на Волині завершують будівництво багатоквартирного будинку для переселенців
У Ковелі завершують будівництво багатоквартирного житлового будинку для внутрішньопереміщених українців на вулиці Володимира Кияна.

Квартир планують здати за три місяці, про це 6 лютого повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка, пише Суспільне.

Наразі будівельники облаштовують прибудинкову територію, виконують внутрішні та зовнішні роботи.

Будівництво тут розпочалось навесні 2024 року. Житло для переселенців будують за гроші європейського союзу. Як раніше розповідав Суспільному перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлев, нове будівництво вартує чотири мільйони євро.

Квартири — комунальні, їх даватимуть в безплатне користування на певний період, щоб внутрішньопереміщені українці освоїлися, обжились і знайшли роботу. В будинку є укриття у підвальному приміщенні та можливість дистанційного відкриття вхідних дверей за сигналом повітряної тривоги.

На першому поверсі будинку — квартири для маломобільних громадян з безбар’єрним простором. Також наявна автоматизована система управління опаленням.
У місті на Волині завершують будівництво багатоквартирного будинку для переселенців

Усього у будинку — квартири для 70 родин переселенців.
У місті на Волині завершують будівництво багатоквартирного будинку для переселенців
У місті на Волині завершують будівництво багатоквартирного будинку для переселенців
У місті на Волині завершують будівництво багатоквартирного будинку для переселенців

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Теги: Ковель, переселенці, будинок
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