Понад рік не було звістки: підтвердили загибель Героя з Волині Валентина Ярощука

ЯРОЩУК ВАЛЕНТИН ФЕОДОСІЙОВИЧ, 03.01.1977 року народження, житель села Нуйно.



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"Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Адже усі понад рік не мали зв'язку із воїном та все ж таки жили надією на повернення живого чоловіка, тата, брата та друга. Але, на жаль, душа його уже полетіла на небо, а додому повертається лише тіло захисника. Тож нехай добрий, світлий спомин про загиблого воїна стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував.



Просимо усіх жителів громади гідно зустріти та віддати шану нашому Захиснику", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що більш детальна інформація буде згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час виконання бойового завдання героїчно загинув молодший сержант 115 бригади, 03.01.1977 року народження, житель села Нуйно.Про це повідомили у Сошичненській громаді."Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Адже усі понад рік не мали зв'язку із воїном та все ж таки жили надією на повернення живого чоловіка, тата, брата та друга. Але, на жаль, душа його уже полетіла на небо, а додому повертається лише тіло захисника. Тож нехай добрий, світлий спомин про загиблого воїна стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував.Просимо усіх жителів громади гідно зустріти та віддати шану нашому Захиснику", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що більш детальна інформація буде згодом.

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