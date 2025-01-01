2,7 мільярда гривень перерахувала Волинська митниця у державну казну
Сьогодні, 12:39
За підсумками роботи у січні 2025 року у зоні діяльності Волинської митниці перераховано до державного бюджету майже 2,7 мільярдів гривень.
Таким чином, новий рік розпочато із показником середньоденних надходжень митних платежів у сумі 122,3 млн грн.
Про це йдеться в соцмережах Волинської митниці.
Порівнюючи з січнем 2024 року, це - на 7 відсотків більше. Ріст розміру відрахувань зумовлений збільшенням обсягів імпорту мінеральних добрив, неорганічних сполук, легкових автомобілів, сільськогосподарської техніки та транспортних засобів спеціального призначення, одягу.
Однак у порівнянні з груднем минулого року, зберігається тенденція зменшення обсягів імпорту товарів як у вагових, так і вартісних параметрах. Крім того, суттєво впливають на доходи державної скарбниці пільги, надані бізнесу та громадянам на підставі законодавчих актів. Сума умовно нарахованих митних платежів у січні 2025 року становила 889,4 млн гривень, або 33 відсотки від усіх сплачених коштів.
Тож митниця з особливою увагою стежить за правомірністю надання таких пільг. Зокрема, цьогоріч у ході оформлення товарів, за результатами контролю визначення країни їх походження, митної вартості та класифікації додатково до держбюджету було спрямовано більше 72 млн грн.
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Таким чином, новий рік розпочато із показником середньоденних надходжень митних платежів у сумі 122,3 млн грн.
Про це йдеться в соцмережах Волинської митниці.
Порівнюючи з січнем 2024 року, це - на 7 відсотків більше. Ріст розміру відрахувань зумовлений збільшенням обсягів імпорту мінеральних добрив, неорганічних сполук, легкових автомобілів, сільськогосподарської техніки та транспортних засобів спеціального призначення, одягу.
Однак у порівнянні з груднем минулого року, зберігається тенденція зменшення обсягів імпорту товарів як у вагових, так і вартісних параметрах. Крім того, суттєво впливають на доходи державної скарбниці пільги, надані бізнесу та громадянам на підставі законодавчих актів. Сума умовно нарахованих митних платежів у січні 2025 року становила 889,4 млн гривень, або 33 відсотки від усіх сплачених коштів.
Тож митниця з особливою увагою стежить за правомірністю надання таких пільг. Зокрема, цьогоріч у ході оформлення товарів, за результатами контролю визначення країни їх походження, митної вартості та класифікації додатково до держбюджету було спрямовано більше 72 млн грн.
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