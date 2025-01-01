Герой Віталій Войтович повертається додому: лучан закликають зустріти воїна, який пройшов російський полон

Сьогодні, 6 лютого, на Волинь повертається Герой, який пережив пекло російського полону.Про зустріч воїна повідомили у групі "Автомайдан України, Луцьк"."Долучайтесь до зустрічі. Візьміть з собою державний прапор, щоб організувати «живий ланцюжок». Віталій Войтович повертається з полону. Запрошуємо зустріти нашого захисника, який пройшов важкі випробування, і, нарешті, повертається додому", - йдеться в повідомленні.6 лютого, четвер, 18.30Замкова площа, ЛуцькНагадаємо, що вчора, 5 лютого,. Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну.Серед звільнених -, 1967 року народження.Чоловік – житель села Датинь Ковельського району.Микола Мельник перебував у полоні з березня 2022 року.Серед повернених з полону військових 5 лютого 2025 року,. Захисник – уродженець Луцька, 1987 року народження.