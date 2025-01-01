Герой Віталій Войтович повертається додому: лучан закликають зустріти воїна, який пройшов російський полон

Герой Віталій Войтович повертається додому: лучан закликають зустріти воїна, який пройшов російський полон
Сьогодні, 6 лютого, на Волинь повертається Герой Віталій Войтович, який пережив пекло російського полону.

Про зустріч воїна повідомили у групі "Автомайдан України, Луцьк".

"Долучайтесь до зустрічі. Візьміть з собою державний прапор, щоб організувати «живий ланцюжок». Віталій Войтович повертається з полону. Запрошуємо зустріти нашого захисника, який пройшов важкі випробування, і, нарешті, повертається додому", - йдеться в повідомленні.

Час та місце зустрічі:

6 лютого, четвер, 18.30

Замкова площа, Луцьк

Нагадаємо, що вчора, 5 лютого, з російського полону вдалося повернули 150 українських оборонців. Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну.

Серед звільнених - військовослужбовець Мельник Микола Корнилович, 1967 року народження.

Чоловік – житель села Датинь Ковельського району.

Микола Мельник перебував у полоні з березня 2022 року.

Серед повернених з полону військових 5 лютого 2025 року, є ще один волинянин – Віктор Мальчевський. Захисник – уродженець Луцька, 1987 року народження.
Герой Віталій Войтович повертається додому: лучан закликають зустріти воїна, який пройшов російський полон



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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