З російського полону звільнили волинянина Миколу Мельника
Сьогодні, 18:45
У середу, 5 лютого, відбувся великий обмін полоненими. З російського полону повернули ще 150 наших захисників.
Очільник Волинської ОДА Іван Рудницький повідомив, що серед них є волинянин.
Це військовослужбовець Мельник Микола Корнилович, 1967 року народження.
Чоловік – житель села Датинь Ковельського району.
Микола Мельник перебував у полоні з березня 2022 року.
«Сьогодні для них та їхніх рідних – день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя – бачити їх удома, живих, вільних», – повністю розділяю ці слова Володимира Зеленського», – написав Рудницький.
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Очільник Волинської ОДА Іван Рудницький повідомив, що серед них є волинянин.
Це військовослужбовець Мельник Микола Корнилович, 1967 року народження.
Чоловік – житель села Датинь Ковельського району.
Микола Мельник перебував у полоні з березня 2022 року.
«Сьогодні для них та їхніх рідних – день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя – бачити їх удома, живих, вільних», – повністю розділяю ці слова Володимира Зеленського», – написав Рудницький.
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