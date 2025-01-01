З російського полону звільнили волинянина Миколу Мельника

З російського полону звільнили волинянина Миколу Мельника
У середу, 5 лютого, відбувся великий обмін полоненими. З російського полону повернули ще 150 наших захисників.

Очільник Волинської ОДА Іван Рудницький повідомив, що серед них є волинянин.

Це військовослужбовець Мельник Микола Корнилович, 1967 року народження.

Чоловік – житель села Датинь Ковельського району.

Микола Мельник перебував у полоні з березня 2022 року.

«Сьогодні для них та їхніх рідних – день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя – бачити їх удома, живих, вільних», – повністю розділяю ці слова Володимира Зеленського», – написав Рудницький.


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