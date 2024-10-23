Людина, яка вчинила підрив біля ТЦК у Кам’янці-Подільському, загинула, - Нацполіція





Про це Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.



"Тільки на цей рік маємо вже 9 таких фактів. Останній – сьогодні о 13.00 в Кам'янці-Подільському Хмельницької області. Особа підійшла до контрольно-пропускного пункту ТЦК і СП із сумкою в руках. Попросила нібито передати передачу і в ту ж мить стався вибух", - сказав він.



Внаслідок теракту постраждали 4 особи.



За словами Вигівського, людина, яка вчинила злочин, загинула.



Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільскому 5 лютого 2025 року



Біля будівлі ТЦК та СП Кам’янця-Подільського, що у Хмельницькій області, пролунав вибух.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час вибуху біля ТЦК у Кам'янці-Подільському загинула людина, яка несла вибухівку.Про це заявив голова Нацполіції, передає Цензор.НЕТ."Тільки на цей рік маємо вже 9 таких фактів. Останній – сьогодні о 13.00 в Кам'янці-Подільському Хмельницької області. Особа підійшла до контрольно-пропускного пункту ТЦК і СП із сумкою в руках. Попросила нібито передати передачу і в ту ж мить стався вибух", - сказав він.Внаслідок теракту постраждали 4 особи.За словами Вигівського, людина, яка вчинила злочин, загинула.Біля будівлі ТЦК та СП Кам’янця-Подільського, що у Хмельницькій області,

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