Людина, яка вчинила підрив біля ТЦК у Кам’янці-Подільському, загинула, - Нацполіція

Людина, яка вчинила підрив біля ТЦК у Кам’янці-Подільському, загинула, - Нацполіція
Під час вибуху біля ТЦК у Кам'янці-Подільському загинула людина, яка несла вибухівку.

Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки на цей рік маємо вже 9 таких фактів. Останній – сьогодні о 13.00 в Кам'янці-Подільському Хмельницької області. Особа підійшла до контрольно-пропускного пункту ТЦК і СП із сумкою в руках. Попросила нібито передати передачу і в ту ж мить стався вибух", - сказав він.

Внаслідок теракту постраждали 4 особи.

За словами Вигівського, людина, яка вчинила злочин, загинула.

Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільскому 5 лютого 2025 року

Біля будівлі ТЦК та СП Кам’янця-Подільського, що у Хмельницькій області, пролунав вибух.

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Теги: Хмельниччина, теракт
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