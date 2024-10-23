Людина, яка вчинила підрив біля ТЦК у Кам’янці-Подільському, загинула, - Нацполіція
Сьогодні, 18:00
Під час вибуху біля ТЦК у Кам'янці-Подільському загинула людина, яка несла вибухівку.
Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки на цей рік маємо вже 9 таких фактів. Останній – сьогодні о 13.00 в Кам'янці-Подільському Хмельницької області. Особа підійшла до контрольно-пропускного пункту ТЦК і СП із сумкою в руках. Попросила нібито передати передачу і в ту ж мить стався вибух", - сказав він.
Внаслідок теракту постраждали 4 особи.
За словами Вигівського, людина, яка вчинила злочин, загинула.
Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільскому 5 лютого 2025 року
Біля будівлі ТЦК та СП Кам’янця-Подільського, що у Хмельницькій області, пролунав вибух.
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Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки на цей рік маємо вже 9 таких фактів. Останній – сьогодні о 13.00 в Кам'янці-Подільському Хмельницької області. Особа підійшла до контрольно-пропускного пункту ТЦК і СП із сумкою в руках. Попросила нібито передати передачу і в ту ж мить стався вибух", - сказав він.
Внаслідок теракту постраждали 4 особи.
За словами Вигівського, людина, яка вчинила злочин, загинула.
Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільскому 5 лютого 2025 року
Біля будівлі ТЦК та СП Кам’янця-Подільського, що у Хмельницькій області, пролунав вибух.
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