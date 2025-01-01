У ТЦК на Хмельниччині пролунав вибух: є загиблі та поранені

У ТЦК на Хмельниччині пролунав вибух: є загиблі та поранені
У будівлі ТЦК та СП Кам’янця-Подільського, що у Хмельницькій області, пролунав вибух.

Про це «Суспільному» повідомила інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталя Вінцарська.

За її даними, унаслідок вибуху загинула одна людина, ще 4 людей зазнали поранень. На місці працюють слідчі.

Нагадаємо, що 1 лютого в приміщенні Рівненського ТЦК пролунав вибух. Повідомлялося про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення. Служба безпеки задокументувала злочини окупантів, які організували теракт, використавши "втемну" завербованого агента - за даними спецслужби, його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов у будівлю. Унаслідок події терорист загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Теги: Хмельниччина, ТЦК, вибух
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