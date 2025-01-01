Син депутата з Володимира засвітився у скандальному відео: всі деталі історії. ВІДЕО 18+

Сергій потрапив у гучний скандал.



Юнак молодший вульгарно лаявся та погрожував дівчині в одному з готелів Буковелю. Та зняла усе на відео та вирішила його оприлюднити.



Ролик виклали в телеграм-каналі "Пальоний Володимир".



За словами дівчини, у той момент вона була в компанії одеситів. Між собою молодь спілкувалася російською. Раптом вона почула, що люди за сусіднім столиком відкрито їх обговорюють. Дівчина обурилася.



Звідси й почався конфлікт, який переріс в гучні особисті образи, неадекватну поведінку та навіть погрози фізичною розправою. Тод дівчина викликала поліцію та написала заяву.



ВІДЕО 18+ (ПРИСУТНЯ НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА)







До слова, це вже не перший публічний скандал, у який потрапляє Сергій. На початку 2024 року видання



"3 січня за кермом мінівена «Фольксваген», виконуючи обгін, перетнув суцільну подвійну смугу на трасі Р-15 з Нововолинська до Володимира. Правопорушення побачили поліцейські та намагалися зупинити Сергія Юнака. Проте порушник на вимогу правоохоронців не зупинився та продовжував їхати «із супроводом» до Володимира, його затримали на вулиці Степана Бандери біля першої школи. Там на сина володимирського депутата Юнака склали адмінпротокол", - писали тоді журналісти.



Суд відбувся 20 березня, але



Видання Миколою Юнаком. Той заявив, що його син став жертвою провокації, а сам конфлікт виник через те, що дівчина та її компанія спілкувалися російською мовою.



«До мене дзвонила та дівчина і погрожувала, намагалася спровокувати, все записували. В цій ситуації має розібратися поліція і все має відбуватися згідно чинного законодавства», - сказав Микола Юнак.



Адміністратор ТГ-каналу у дописі зазначив, що в компанії Сергія Юнака була також його рідна сестра та зять.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі з’явилося відео, через яке син депутата Володимирської міської ради від «Слуги народу» Миколи Юнакапотрапив у гучний скандал.Юнак молодший вульгарно лаявся та погрожував дівчині в одному з готелів Буковелю. Та зняла усе на відео та вирішила його оприлюднити.Ролик виклали в телеграм-каналі "Пальоний Володимир".За словами дівчини, у той момент вона була в компанії одеситів. Між собою молодь спілкувалася російською. Раптом вона почула, що люди за сусіднім столиком відкрито їх обговорюють. Дівчина обурилася.Звідси й почався конфлікт, який переріс в гучні особисті образи, неадекватну поведінку та навіть погрози фізичною розправою. Тод дівчина викликала поліцію та написала заяву.До слова, це вже не перший публічний скандал, у який потрапляє Сергій. На початку 2024 року видання "БУГ" повідомляло, що порушив та ПДР та втікав від поліції."3 січня за кермом мінівена «Фольксваген», виконуючи обгін, перетнув суцільну подвійну смугу на трасі Р-15 з Нововолинська до Володимира. Правопорушення побачили поліцейські та намагалися зупинити Сергія Юнака. Проте порушник на вимогу правоохоронців не зупинився та продовжував їхати «із супроводом» до Володимира, його затримали на вулиці Степана Бандери біля першої школи. Там на сина володимирського депутата Юнака склали адмінпротокол", - писали тоді журналісти.Суд відбувся 20 березня, але справу закрили через відсутність складу адмінправопорушення.Видання Insider Media поспілкувалося з депутатом. Той заявив, що його син став жертвою провокації, а сам конфлікт виник через те, що дівчина та її компанія спілкувалися російською мовою.«До мене дзвонила та дівчина і погрожувала, намагалася спровокувати, все записували. В цій ситуації має розібратися поліція і все має відбуватися згідно чинного законодавства», - сказав Микола Юнак.Адміністратор ТГ-каналу у дописі зазначив, що в компанії Сергія Юнака була також його рідна сестра та зять.

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