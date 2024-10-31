Зрубали «не свої» дерева на 3,9 млн грн: посадовця міської ради на Волині судитимуть за службову недбалість

Посадовця міської ради на Волині судитимуть за службову недбалість.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення першим заступником голови однієї з міських рад службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст. 367 КК України).За даними слідства, посадовець місцевого самоврядування, голова комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню за межами населених пунктів та території міської громади, у квітні 2023 року, через неналежне ставлення до своїх службових обов’язків, не встановивши, в чиїй власності перебуває земельна ділянка, допустив незаконну порубку деревини різних порід на ділянці смуги відведення автомобільної дороги на відрізку між селом Зелене та Берестечком.Це призвело до завдання державі, в особі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, збитків на суму майже 3,9 мільйона гривень.