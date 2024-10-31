Зрубали «не свої» дерева на 3,9 млн грн: посадовця міської ради на Волині судитимуть за службову недбалість

Зрубали «не свої» дерева на 3,9 млн грн: посадовця міської ради на Волині судитимуть за службову недбалість
Посадовця міської ради на Волині судитимуть за службову недбалість.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення першим заступником голови однієї з міських рад службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, посадовець місцевого самоврядування, голова комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню за межами населених пунктів та території міської громади, у квітні 2023 року, через неналежне ставлення до своїх службових обов’язків, не встановивши, в чиїй власності перебуває земельна ділянка, допустив незаконну порубку деревини різних порід на ділянці смуги відведення автомобільної дороги на відрізку між селом Зелене та Берестечком.

Це призвело до завдання державі, в особі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, збитків на суму майже 3,9 мільйона гривень.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дерева, посадовець, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зрубали «не свої» дерева на 3,9 млн грн: посадовця міської ради на Волині судитимуть за службову недбалість
Сьогодні, 15:10
Медсестра з Луцька понад 30 років виходжує недоношених дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
Син депутата з Володимира засвітився у скандальному відео: всі деталі історії. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 14:30
У ТЦК на Хмельниччині пролунав вибух: є загиблі та поранені
Сьогодні, 14:10
Вибух у рівненському ТЦК: росіяни навмисне підірвали завербованого чоловіка разом із вибухівкою
Сьогодні, 13:35
Схожі новини
Волинянина оштрафували на 17 тисяч за шість зрізаних дерев Волинянина оштрафували на 17 тисяч за шість зрізаних дерев
02 лютий, 17:17
Зрубали «не свої» дерева на 3,9 млн: посадовця міськради на Волині підозрюють у службовій недбалості Зрубали «не свої» дерева на 3,9 млн: посадовця міськради на Волині підозрюють у службовій недбалості
31 жовтень, 2024, 15:39
На Волині троє чоловіків незаконно зрубали 175 дерев На Волині троє чоловіків незаконно зрубали 175 дерев
11 жовтень, 2024, 12:10
Посадовця Ківерцівської міськради судитимуть за службову недбалість Посадовця Ківерцівської міськради судитимуть за службову недбалість
04 липень, 2024, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зрубали «не свої» дерева на 3,9 млн грн: посадовця міської ради на Волині судитимуть за службову недбалість
Сьогодні, 15:10
 0
Медсестра з Луцька понад 30 років виходжує недоношених дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 14:40
 0
Син депутата з Володимира засвітився у скандальному відео: всі деталі історії. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 14:30
 0
У ТЦК на Хмельниччині пролунав вибух: є загиблі та поранені
Сьогодні, 14:10
 0
Вибух у рівненському ТЦК: росіяни навмисне підірвали завербованого чоловіка разом із вибухівкою
Сьогодні, 13:35
 0
Медіа
відео
1/8