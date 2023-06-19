У 2024 році у Луцьку збільшилась кількість туристів





Про це повідомили в управлінні туризму та промоції Луцької міської ради 5 лютого, пише



Надходження від суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання також збільшились у порівнянні з 2023 роком утричі.



У 2023 році ця сума становила — 1 155 300 гривень, то у 2024-му — 3 3034 400 гривень.



Збільшуються показники й інших видів податків у сфері гостинності, зазначають в управлінні. Зокрема йдеться про тимчасове розміщення, діяльність ресторанів, функціонування музеїв, транспорт, організація відпочинку, прокат товарів для відпочинку. З 52 мільйонів гривень у 2023 році, до 78 мільйонів гривень у 2024 році. В управлінні також зазначили, що поки не володіють інформацією про кількість ночівель туристів в громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2024 році туристичний збір у Луцьку перевищив 1,7 мільйона гривень, що майже на 190 тисяч більше, ніж у 2023 році.Про це повідомили в управлінні туризму та промоції Луцької міської ради 5 лютого, пише Суспільне Надходження від суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання також збільшились у порівнянні з 2023 роком утричі.У 2023 році ця сума становила — 1 155 300 гривень, то у 2024-му — 3 3034 400 гривень.Збільшуються показники й інших видів податків у сфері гостинності, зазначають в управлінні. Зокрема йдеться про тимчасове розміщення, діяльність ресторанів, функціонування музеїв, транспорт, організація відпочинку, прокат товарів для відпочинку. З 52 мільйонів гривень у 2023 році, до 78 мільйонів гривень у 2024 році. В управлінні також зазначили, що поки не володіють інформацією про кількість ночівель туристів в громаді.

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