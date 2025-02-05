Президент підписав закони про продовження воєнного стану й мобілізації

Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації.



Про це йдеться в картках законів №12404 і №12405, пише



Воєнний стан та мобілізацію продовжено до 9 травня.



Верховна Рада підтримала ці закони ще 15 січня. Це вже 14-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного російського вторгнення.



Тим часом Міністерство оборони України планує прибрати необхідність приходити саме до того територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де людина стоїть на обліку.



Верховна Рада продовжить проходження ВЛК для обмежено придатних до 5 червня. Про це повідомив народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Олександр Федієнко.

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