Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Сергієм Козловим





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У четвер, 6 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Козлова Сергія Валентиновича (07.01.1979 року народження), який загинув 8 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Новосілка Донецької області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 лютого відбудеться прощання з військовослужбовцем Сергієм Козловим.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У четвер, 6 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Козлова Сергія Валентиновича (07.01.1979 року народження), який загинув 8 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Новосілка Донецької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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