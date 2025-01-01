Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Сергієм Козловим
Сьогодні, 17:19
6 лютого відбудеться прощання з військовослужбовцем Сергієм Козловим.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У четвер, 6 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Козлова Сергія Валентиновича (07.01.1979 року народження), який загинув 8 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Новосілка Донецької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У четвер, 6 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Козлова Сергія Валентиновича (07.01.1979 року народження), який загинув 8 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Новосілка Донецької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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