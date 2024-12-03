Вибух у рівненському ТЦК: росіяни навмисне підірвали завербованого чоловіка разом із вибухівкою

підірвали у будівлі ТЦК у Рівному.



Про це



Служба безпеки задокументувала злочини окупантів, які організували теракт у Рівненському обласному ТЦК 1 лютого цього року, використавши «втемну» завербованого агента.



Його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі.



Унаслідок події терорист загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Встановлено, що рф завчасно підготувала ліквідацію свого агента як «зайвого» свідка теракту проти Сил оборони.



За матеріалами справи, терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки на телеграм-каналах.



Там його завербував представник російських спецслужб, який запропонував молодику гроші за виконане завдання.



За його вказівкою агент прибув до Рівного із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), що був замаскований у туристичному рюкзаку.



Встановлено, що вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби рф.



Ще один гаджет із «дистанційним управлінням» фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК.



За допомогою камери телефону російські спецслужбісти зафіксували коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення і одразу активували СВП через виклик.



Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).



Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та винних осіб.

Комплексні заходи проводять за процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.



Нагадаємо, що днями СБУ запобігла теракту поблизу районного управління поліції у Рівному. За результатами спецоперації затримано двох російських агентів. А вчора СБУ викрила агентурну групу рф, яка намагалась підірвати наряд поліції на Буковині.



Крім того, нещодавно затримано російську агентку, яка готувала масштабний теракт у центрі Києва. У зловмисниці вилучено саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ встановила обставини вербування терориста, якого спецслужби рфПро це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки задокументувала злочини окупантів, які організували теракт у Рівненському обласному ТЦК 1 лютого цього року, використавши «втемну» завербованого агента.Його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі.Унаслідок події терорист загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.Встановлено, що рф завчасно підготувала ліквідацію свого агента як «зайвого» свідка теракту проти Сил оборони.За матеріалами справи, терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки на телеграм-каналах.Там його завербував представник російських спецслужб, який запропонував молодику гроші за виконане завдання.За його вказівкою агент прибув до Рівного із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), що був замаскований у туристичному рюкзаку.Встановлено, що вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби рф.Ще один гаджет із «дистанційним управлінням» фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК.За допомогою камери телефону російські спецслужбісти зафіксували коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення і одразу активували СВП через виклик.Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та винних осіб.Комплексні заходи проводять за процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.Нагадаємо, що днями СБУ запобігла теракту поблизу районного управління поліції у Рівному. За результатами спецоперації затримано двох російських агентів. А вчора СБУ викрила агентурну групу рф, яка намагалась підірвати наряд поліції на Буковині.Крім того, нещодавно затримано російську агентку, яка готувала масштабний теракт у центрі Києва. У зловмисниці вилучено саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті.

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