Вибух у рівненському ТЦК: росіяни навмисне підірвали завербованого чоловіка разом із вибухівкою

Вибух у рівненському ТЦК: росіяни навмисне підірвали завербованого чоловіка разом із вибухівкою
СБУ встановила обставини вербування терориста, якого спецслужби рф підірвали у будівлі ТЦК у Рівному.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки задокументувала злочини окупантів, які організували теракт у Рівненському обласному ТЦК 1 лютого цього року, використавши «втемну» завербованого агента.

Його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі.

Унаслідок події терорист загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Встановлено, що рф завчасно підготувала ліквідацію свого агента як «зайвого» свідка теракту проти Сил оборони.

За матеріалами справи, терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки на телеграм-каналах.

Там його завербував представник російських спецслужб, який запропонував молодику гроші за виконане завдання.

За його вказівкою агент прибув до Рівного із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), що був замаскований у туристичному рюкзаку.

Встановлено, що вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби рф.

Ще один гаджет із «дистанційним управлінням» фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК.

За допомогою камери телефону російські спецслужбісти зафіксували коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення і одразу активували СВП через виклик.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та винних осіб.
Комплексні заходи проводять за процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, що днями СБУ запобігла теракту поблизу районного управління поліції у Рівному. За результатами спецоперації затримано двох російських агентів. А вчора СБУ викрила агентурну групу рф, яка намагалась підірвати наряд поліції на Буковині.

Крім того, нещодавно затримано російську агентку, яка готувала масштабний теракт у центрі Києва. У зловмисниці вилучено саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті.

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
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