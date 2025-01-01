Вважався безвісти зниклим: підтвердили загибель Героя з Волині Аркадія Луцюка

Вважався безвісти зниклим: підтвердили загибель Героя з Волині Аркадія Луцюка
Надійшла трагічна звістка про загибель жителя с.Кременець Луцюка Аркадія Федоровича, 04.08.1973 року народження.

Про це повідомили у Копачівській громаді.

"Солдат Луцюк Аркадій Федорович героїчно загинув під час забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України 28 липня 2024 року у районі н.п. Веселе Покровського району Донецької області. Весь цей час військовий вважався безвісти зниклим.

В загиблого залишилися сиротами син та дочка, чекала його повернення мама", - йдеться в повідомленні.

В громаді оголошено жалобу з 5 по 7 лютого 2025 року. Про чин похорону загиблого буде повідомлено пізніше.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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