Вважався безвісти зниклим: підтвердили загибель Героя з Волині Аркадія Луцюка

Луцюка Аркадія Федоровича, 04.08.1973 року народження.



Про це



"Солдат Луцюк Аркадій Федорович героїчно загинув під час забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України 28 липня 2024 року у районі н.п. Веселе Покровського району Донецької області. Весь цей час військовий вважався безвісти зниклим.



В загиблого залишилися сиротами син та дочка, чекала його повернення мама", - йдеться в повідомленні.



В громаді оголошено жалобу з 5 по 7 лютого 2025 року. Про чин похорону загиблого буде повідомлено пізніше.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Надійшла трагічна звістка про загибель жителя с.Кременець, 04.08.1973 року народження.Про це повідомили у Копачівській громаді."Солдат Луцюк Аркадій Федорович героїчно загинув під час забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України 28 липня 2024 року у районі н.п. Веселе Покровського району Донецької області. Весь цей час військовий вважався безвісти зниклим.В загиблого залишилися сиротами син та дочка, чекала його повернення мама", - йдеться в повідомленні.В громаді оголошено жалобу з 5 по 7 лютого 2025 року. Про чин похорону загиблого буде повідомлено пізніше.

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