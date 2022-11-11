Вперше в Україні водія з Рівненщини позбавили прав за порушення правил військового обліку





Про це повідомляє Опендатабот, пише



Йдеться про жителя Рівненщини, який відповідно до ст.22 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" був зобов’язаний уточнити свої облікові дані, але не зробив цього.



"Позов задовольнити. Застосувати до ОСОБА_1 тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами під час мобілізації, на строк до виконання або відкликання вимоги про виконання обов’язків… військовозобов’язаним… Рішення суду підлягає негайному виконанню", - йдеться у рішенні Кузнецовського міського суду Рівненської оласті.



Зазначається, що загалом за допомогою пошуковика по судовому реєстру "Бабуся" знайшли щонайменше 41 судову справу, пов’язану з обмеженням права на керування авто через порушення правил військового обліку.



За даними аналітиків, наразі у більшості випадків суди повертають справи назад, зокрема, через несплату ТЦК судового збору, але у 2025 році ситуація може змінитися.



"ТЦК як державні органи могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами – адже нововведення в законодавство про мобілізацію відбулись в середині 2024 року. Варто розуміти, що ця ситуація тимчасова – тож вже у 2025 році така стаття витрат мала б з’явитися в бюджетах ТЦК, відповідно, й збільшаться шанси на успіх в судах", - повідомила адвокатка Валентина Слободянюк.



Опендатабот нагадує, що наразі в Єдиному державному реєстрі боржників відкрито понад 25 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні суд вперше обмежив чоловіка у праві керувати транспортним засобом через порушення правил військового обліку.Про це повідомляє Опендатабот, пише Українська правда Йдеться про жителя Рівненщини, який відповідно до ст.22 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" був зобов’язаний уточнити свої облікові дані, але не зробив цього."Позов задовольнити. Застосувати до ОСОБА_1 тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами під час мобілізації, на строк до виконання або відкликання вимоги про виконання обов’язків… військовозобов’язаним… Рішення суду підлягає негайному виконанню", - йдеться у рішенні Кузнецовського міського суду Рівненської оласті.Зазначається, що загалом за допомогою пошуковика по судовому реєстру "Бабуся" знайшли щонайменше 41 судову справу, пов’язану з обмеженням права на керування авто через порушення правил військового обліку.За даними аналітиків, наразі у більшості випадків суди повертають справи назад, зокрема, через несплату ТЦК судового збору, але у 2025 році ситуація може змінитися."ТЦК як державні органи могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами – адже нововведення в законодавство про мобілізацію відбулись в середині 2024 року. Варто розуміти, що ця ситуація тимчасова – тож вже у 2025 році така стаття витрат мала б з’явитися в бюджетах ТЦК, відповідно, й збільшаться шанси на успіх в судах", - повідомила адвокатка Валентина Слободянюк.Опендатабот нагадує, що наразі в Єдиному державному реєстрі боржників відкрито понад 25 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку.

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