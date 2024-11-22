За січень в Україні зафіксували майже 700 випадків «мінування» закладів освіти: на Волині - 50

За січень в Україні зафіксували майже 700 випадків «мінування» закладів освіти: на Волині - 50
Упродовж січня правоохоронці зафіксували 697 повідомлень про фейкове мінування понад 13 тисяч закладів освіти.

Про це повідомила Національна поліція України у відповідь на запит Liga.net, пише Громадське.

За даними правоохоронців, найбільше таких випадків зафіксували у Київській області — 80 разів. У інших областях ситуація така:

- Закарпатській області — 76;

- Вінницькій області та у Києві — по 55;

- Полтавській області — 53;

- Львівській області — 52;

- Волинській області — 50;

- Дніпропетровській області — 32;

- Миколаївській області — 30.

За даними поліції, у 2024 році правоохоронці отримали 4435 неправдивих повідомлень про замінування 61 216 закладів освіти. Так, лише в аналогічний період 2024 року зафіксували 6593 випадків «мінування».

Однак у інші періоди року кількість таких випадків зменшилася на 72,9%.

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Теги: школи, мінування
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