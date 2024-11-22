За січень в Україні зафіксували майже 700 випадків «мінування» закладів освіти: на Волині - 50





Про це повідомила Національна поліція України у відповідь на запит Liga.net, пише



За даними правоохоронців, найбільше таких випадків зафіксували у Київській області — 80 разів. У інших областях ситуація така:



- Закарпатській області — 76;



- Вінницькій області та у Києві — по 55;



- Полтавській області — 53;



- Львівській області — 52;



- Волинській області — 50;



- Дніпропетровській області — 32;



- Миколаївській області — 30.



За даними поліції, у 2024 році правоохоронці отримали 4435 неправдивих повідомлень про замінування 61 216 закладів освіти. Так, лише в аналогічний період 2024 року зафіксували 6593 випадків «мінування».



Однак у інші періоди року кількість таких випадків зменшилася на 72,9%.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж січня правоохоронці зафіксували 697 повідомлень про фейкове мінування понад 13 тисяч закладів освіти.Про це повідомила Національна поліція України у відповідь на запит Liga.net, пише Громадське За даними правоохоронців, найбільше таких випадків зафіксували у Київській області — 80 разів. У інших областях ситуація така:- Закарпатській області — 76;- Вінницькій області та у Києві — по 55;- Полтавській області — 53;- Львівській області — 52;- Волинській області — 50;- Дніпропетровській області — 32;- Миколаївській області — 30.За даними поліції, у 2024 році правоохоронці отримали 4435 неправдивих повідомлень про замінування 61 216 закладів освіти. Так, лише в аналогічний період 2024 року зафіксували 6593 випадків «мінування».Однак у інші періоди року кількість таких випадків зменшилася на 72,9%.

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