За січень в Україні зафіксували майже 700 випадків «мінування» закладів освіти: на Волині - 50
Сьогодні, 12:10
Упродовж січня правоохоронці зафіксували 697 повідомлень про фейкове мінування понад 13 тисяч закладів освіти.
Про це повідомила Національна поліція України у відповідь на запит Liga.net, пише Громадське.
За даними правоохоронців, найбільше таких випадків зафіксували у Київській області — 80 разів. У інших областях ситуація така:
- Закарпатській області — 76;
- Вінницькій області та у Києві — по 55;
- Полтавській області — 53;
- Львівській області — 52;
- Волинській області — 50;
- Дніпропетровській області — 32;
- Миколаївській області — 30.
За даними поліції, у 2024 році правоохоронці отримали 4435 неправдивих повідомлень про замінування 61 216 закладів освіти. Так, лише в аналогічний період 2024 року зафіксували 6593 випадків «мінування».
Однак у інші періоди року кількість таких випадків зменшилася на 72,9%.
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Про це повідомила Національна поліція України у відповідь на запит Liga.net, пише Громадське.
За даними правоохоронців, найбільше таких випадків зафіксували у Київській області — 80 разів. У інших областях ситуація така:
- Закарпатській області — 76;
- Вінницькій області та у Києві — по 55;
- Полтавській області — 53;
- Львівській області — 52;
- Волинській області — 50;
- Дніпропетровській області — 32;
- Миколаївській області — 30.
За даними поліції, у 2024 році правоохоронці отримали 4435 неправдивих повідомлень про замінування 61 216 закладів освіти. Так, лише в аналогічний період 2024 року зафіксували 6593 випадків «мінування».
Однак у інші періоди року кількість таких випадків зменшилася на 72,9%.
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