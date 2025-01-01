На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



4 лютого о 19:03 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у селищі Цумань - горів житловий будинок, господар, за твердженням сусідів, міг бути всередині.



На місце події направили чергову варту 6 державної пожежної-рятувальної частини м. Ківерці, місцеві пожежі команди селищ Цумань і Олика.



Локалізували горіння о 21:10, ліквідували - о 21:12. В одній з кімнат виявили тіло господаря.



Ймовірною причиною пожежі є недолік конструкції димаря пічного опалення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі під час гасіння пожежі виявлено тіло людини.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.4 лютого о 19:03 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у селищі Цумань - горів житловий будинок, господар, за твердженням сусідів, міг бути всередині.На місце події направили чергову варту 6 державної пожежної-рятувальної частини м. Ківерці, місцеві пожежі команди селищ Цумань і Олика.Локалізували горіння о 21:10, ліквідували - о 21:12. В одній з кімнат виявили тіло господаря.Ймовірною причиною пожежі є недолік конструкції димаря пічного опалення.

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