На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
Сьогодні, 11:05
У Луцькому районі під час гасіння пожежі виявлено тіло людини.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
4 лютого о 19:03 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у селищі Цумань - горів житловий будинок, господар, за твердженням сусідів, міг бути всередині.
На місце події направили чергову варту 6 державної пожежної-рятувальної частини м. Ківерці, місцеві пожежі команди селищ Цумань і Олика.
Локалізували горіння о 21:10, ліквідували - о 21:12. В одній з кімнат виявили тіло господаря.
Ймовірною причиною пожежі є недолік конструкції димаря пічного опалення.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
4 лютого о 19:03 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у селищі Цумань - горів житловий будинок, господар, за твердженням сусідів, міг бути всередині.
На місце події направили чергову варту 6 державної пожежної-рятувальної частини м. Ківерці, місцеві пожежі команди селищ Цумань і Олика.
Локалізували горіння о 21:10, ліквідували - о 21:12. В одній з кімнат виявили тіло господаря.
Ймовірною причиною пожежі є недолік конструкції димаря пічного опалення.
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