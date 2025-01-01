На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік

На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
У Луцькому районі під час гасіння пожежі виявлено тіло людини.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

4 лютого о 19:03 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у селищі Цумань - горів житловий будинок, господар, за твердженням сусідів, міг бути всередині.

На місце події направили чергову варту 6 державної пожежної-рятувальної частини м. Ківерці, місцеві пожежі команди селищ Цумань і Олика.

Локалізували горіння о 21:10, ліквідували - о 21:12. В одній з кімнат виявили тіло господаря.

Ймовірною причиною пожежі є недолік конструкції димаря пічного опалення.
На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік


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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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