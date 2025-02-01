У війні проти росії загинули понад 45 тисяч українських військових, - президент

Володимир Зеленський заявив, що у війні проти Росії загинули 45 100 українських військових, ще 390 тисяч разів військові отримали поранення.



Про це Зеленський сказав в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану, пише



"Щодо наших втрат, точні цифри дуже важливі для нас. 45 100 людей загинули і близько 390 випадків поранень. Уточню: кількість поранень більша, ніж кількість поранених, тому що є люди, які отримали поранення, а потім повернулися на поле бою і знову були поранені. Тому кількість поранень становить 390 000. Така ситуація, але кількість поранених людей менша", - йдеться в повідомленні.



Щодо російських втрат, за словами Зеленського, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових вбитими. Ще 50-70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600-700 тисяч отримали поранення.



"Далі вони мають близько 600-700 тисяч поранених, приблизно співвідношення один до двох, тому що польова медицина слабша, ніж наша, і вони не приносять поранених назад, якщо людина поранена на полі бою, вона залишається там, тому оцінки приблизно такі, але вони дуже чітко відповідають дійсності", - сказав Зеленський.



Зеленський додав, з чисельністю зниклих безвісти і полонених є проблеми: він не може назвати чітку кількість, але Україна працює над цим.



У грудні 2024 року Зеленський заявив, що з 24 лютого 2022 року загинуло 43 тисячі українських військових і 370 тисяч було випадків надання допомоги пораненим.



Раніше новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна втратила загиблими та важкопораненими 400 тисяч осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що у війні проти Росії загинули 45 100 українських військових, ще 390 тисяч разів військові отримали поранення.Про це Зеленський сказав в інтерв’ю британському журналісту, пише Українська правда "Щодо наших втрат, точні цифри дуже важливі для нас. 45 100 людей загинули і близько 390 випадків поранень. Уточню: кількість поранень більша, ніж кількість поранених, тому що є люди, які отримали поранення, а потім повернулися на поле бою і знову були поранені. Тому кількість поранень становить 390 000. Така ситуація, але кількість поранених людей менша", - йдеться в повідомленні.Щодо російських втрат, за словами Зеленського, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових вбитими. Ще 50-70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600-700 тисяч отримали поранення."Далі вони мають близько 600-700 тисяч поранених, приблизно співвідношення один до двох, тому що польова медицина слабша, ніж наша, і вони не приносять поранених назад, якщо людина поранена на полі бою, вона залишається там, тому оцінки приблизно такі, але вони дуже чітко відповідають дійсності", - сказав Зеленський.Зеленський додав, з чисельністю зниклих безвісти і полонених є проблеми: він не може назвати чітку кількість, але Україна працює над цим.У грудні 2024 року Зеленський заявив, що з 24 лютого 2022 року загинуло 43 тисячі українських військових і 370 тисяч було випадків надання допомоги пораненим.Раніше новообраний президент СШАзаявив, що Україна втратила загиблими та важкопораненими 400 тисяч осіб.

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