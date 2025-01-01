Вночі ППО збила 57 ударних дронів у 9 областях

Вночі ППО збила 57 ударних дронів у 9 областях
У ніч на 5 лютого російські загарбники атакували регіони України двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 104-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Про це повідомило командування Повітряних сил у Telegram.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

42 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Теги: Україна, росія, війна
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