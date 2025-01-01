Вночі ППО збила 57 ударних дронів у 9 областях





Про це повідомило командування Повітряних сил у Telegram.



Станом на 9.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.



42 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 5 лютого російські загарбники атакували регіони України двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 104-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.Про це повідомило командування Повітряних сил у Telegram.Станом на 9.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.42 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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