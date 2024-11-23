Нетипово для Волині: вперше серед зими на полях збирають урожай капусти





Різати капусту у січні-лютому спеціально ніхто не планував: так склалися обставини, розповіла Олена Климчук. З її слів, торік білу і синю капусту висадили на полі площею 6 гектарів.



"Були ще дуже маленькі головки — не було що різати"



"Була пізня посадка. В кінці червня ми лиш висаджували розсаду. Плюс погодні умови — спека була, хоча тут було поверхневе зрошення. Але восени, коли прийшов час її вирізати, були ще дуже маленькі головки — не було що різати", — каже Олена Климчук.



Поле з недозрілою капустою не переорали й так залишили на зиму. Сорти капусти, з її слів, стресостійкі та більш витривалі, тому вона не померзла. Урожай капусти збирають взимку вперше за час діяльності агрокомпанії.



"Вона набрала трішки об'єму і стала твердіша. Такі морози, як були до цих пір, мінус 3 -5 градусів, не шкодять капусті, — каже Олена Климчук. — Всередині вона нормальна, на салати супер"



"Людей просто немає"



Вирощувати овочі агропідприємство у селі Борохів почало у 2022 році. До цього займалися лише ягідництвом. Торік посадили понад 20 видів овочів. Чи будуть щось вирощувати цього року ще не знають. Найбільша проблема, каже представниця агрофірми, зараз із працівниками.



"Коли з гектара по плану ти маєш зібрати 20 тонн, а збираєш з шести гектарів навіть не 20 тонн і дуже багато всяких витрат: і добриво, і прополювання, і полив, і саме насіння, розсада, субстрат, — розповідає Олена Климчук. — Коли сезон, виходиш і потрібно збирати декілька овочів, а це об'єми й людей просто немає. Люди їдуть за кордон от, багато і не хочуть працювати в полі, тому що це важка праця".



"Це нетипово для Волині, щоб в січні-лютому збирали капусту"



Збір урожаю капусти серед зими фіксується вперше на Волині, але це наслідок сухого та спекотного літа торік, а ще — температурних рекордів у січні цього року, розповів начальник відділу обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книш.



Якби зима цьогоріч була холоднішою, сказав посадовець, урожай не зібрали б.



Нетипово для Волині, щоб в січні-лютому збирали капусту. Якщо говорити про рік минулий, то він був один із найспекотніших років. Безумовно, це не може не впливати на виробництво сільськогосподарських культур, зокрема, овочевих і капусти. Отакі особливості зими: аграрії зорієнтувалися, і використали собі в плюс", — говорить Олександр Книш.



Як додала представниця агрокомпанії Олена Климчук, у них ще є частина поля з синьою капустою, яка досі не вирізана. Її зберуть, якщо знайдеться клієнт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині вперше серед зими збирають урожай капусти. На полі у селі Борохів Луцького району працівники місцевого агропідприємства вирізали білокачанну та синю капусту.Різати капусту у січні-лютому спеціально ніхто не планував: так склалися обставини, розповіла Суспільному представниця агрокомпанії. З її слів, торік білу і синю капусту висадили на полі площею 6 гектарів."Була пізня посадка. В кінці червня ми лиш висаджували розсаду. Плюс погодні умови — спека була, хоча тут було поверхневе зрошення. Але восени, коли прийшов час її вирізати, були ще дуже маленькі головки — не було що різати", — каже Олена Климчук.Поле з недозрілою капустою не переорали й так залишили на зиму. Сорти капусти, з її слів, стресостійкі та більш витривалі, тому вона не померзла. Урожай капусти збирають взимку вперше за час діяльності агрокомпанії."Вона набрала трішки об'єму і стала твердіша. Такі морози, як були до цих пір, мінус 3 -5 градусів, не шкодять капусті, — каже Олена Климчук. — Всередині вона нормальна, на салати супер"Вирощувати овочі агропідприємство у селі Борохів почало у 2022 році. До цього займалися лише ягідництвом. Торік посадили понад 20 видів овочів. Чи будуть щось вирощувати цього року ще не знають. Найбільша проблема, каже представниця агрофірми, зараз із працівниками."Коли з гектара по плану ти маєш зібрати 20 тонн, а збираєш з шести гектарів навіть не 20 тонн і дуже багато всяких витрат: і добриво, і прополювання, і полив, і саме насіння, розсада, субстрат, — розповідає Олена Климчук. — Коли сезон, виходиш і потрібно збирати декілька овочів, а це об'єми й людей просто немає. Люди їдуть за кордон от, багато і не хочуть працювати в полі, тому що це важка праця".Збір урожаю капусти серед зими фіксується вперше на Волині, але це наслідок сухого та спекотного літа торік, а ще — температурних рекордів у січні цього року, розповів начальник відділу обласного департаменту агропромислового розвиткуЯкби зима цьогоріч була холоднішою, сказав посадовець, урожай не зібрали б.Нетипово для Волині, щоб в січні-лютому збирали капусту. Якщо говорити про рік минулий, то він був один із найспекотніших років. Безумовно, це не може не впливати на виробництво сільськогосподарських культур, зокрема, овочевих і капусти. Отакі особливості зими: аграрії зорієнтувалися, і використали собі в плюс", — говорить Олександр Книш.Як додала представниця агрокомпанії Олена Климчук, у них ще є частина поля з синьою капустою, яка досі не вирізана. Її зберуть, якщо знайдеться клієнт.

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