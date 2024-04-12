Експрезидент Молдови Додон висловив територіальні претензії Україні: на які землі зазіхнув

Ігор Додон заявив зазіхнув на деякі українські землі, назвавши їх " "історично молдовськими".



Про це пише NewsMaker, передає



Додон прокоментував заяву ультраправого румунського політика Келіна Георгеску, який назвав Україну "вигаданою державою", і закликав до "поділу" нашої держави.



"Хочу зауважити деяким політикам Європейського союзу, Румунії та інших, які вже ділять землі України. По-перше, ті землі, які ви називаєте, історично молдавські, деякі з них. Там і зараз проживають сотні тисяч молдаван на своїй землі, і вони розмовляють молдавською мовою", – каже молдовський "друг Путіна"



Додон сказав, що "радянську Молдавію" позбавили статусу морської держави, а також нібито "відібрали південь країни та північ".



Також молдавський політик наголосив на необхідності перемовин між Україною та РФ щодо завершення війни. Він засудив заяву президентки Молдови Маї Санду, яка сказала, що Кишинів підтримуватиме Україну до кінця війни.



Чому заява Додона є історичною маніпуляцією



Зауважимо, що заява Додона про те, що нібито Україні належить "південь і північ Молдови" абсолютно не відповідає дійсності і є історичною маніпуляцією.



Насправді, це Україна втратила свої етнічні землі Придністров'я, коли Москва 1924 року створила штучне утворення Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка (територія Бесарабії тоді входила до складу Румунії).



"В молдавській автономії більшість районів була з українською більшістю. Із 11 районів лише у двох була абсолютна більшість молдавська і в одному – відносна. Натомість українці становили абсолютну більшість у п’яти районах і у двох – відносну; а один район – Тираспольський, за рахунок самого Тирасполя – був з російською більшістю населення", – розповідав історик Геннадій Єфименко на "Радіо Свобода".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Проросійський політик Молдови, лідер Партії соціалістів, експрезидент Молдовизаявив зазіхнув на деякі українські землі, назвавши їх " "історично молдовськими".Про це пише NewsMaker, передає ТСН Додон прокоментував заяву ультраправого румунського політика Келіна Георгеску, який назвав Україну "вигаданою державою", і закликав до "поділу" нашої держави."Хочу зауважити деяким політикам Європейського союзу, Румунії та інших, які вже ділять землі України. По-перше, ті землі, які ви називаєте, історично молдавські, деякі з них. Там і зараз проживають сотні тисяч молдаван на своїй землі, і вони розмовляють молдавською мовою", – каже молдовський "друг Путіна"Додон сказав, що "радянську Молдавію" позбавили статусу морської держави, а також нібито "відібрали південь країни та північ".Також молдавський політик наголосив на необхідності перемовин між Україною та РФ щодо завершення війни. Він засудив заяву президентки Молдови Маї Санду, яка сказала, що Кишинів підтримуватиме Україну до кінця війни.Зауважимо, що заява Додона про те, що нібито Україні належить "південь і північ Молдови" абсолютно не відповідає дійсності і є історичною маніпуляцією.Насправді, це Україна втратила свої етнічні землі Придністров'я, коли Москва 1924 року створила штучне утворення Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка (територія Бесарабії тоді входила до складу Румунії)."В молдавській автономії більшість районів була з українською більшістю. Із 11 районів лише у двох була абсолютна більшість молдавська і в одному – відносна. Натомість українці становили абсолютну більшість у п’яти районах і у двох – відносну; а один район – Тираспольський, за рахунок самого Тирасполя – був з російською більшістю населення", – розповідав історик Геннадій Єфименко на "Радіо Свобода".

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