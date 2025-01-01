Курс валют на 5 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 5 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 5 лютого. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 4 копійки і становить 41,79 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США – 41,75 (-4 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,11 (+25 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,21 (+12 коп.)

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Теги: магнітні бурі, Україна
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