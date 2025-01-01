Курс валют на 5 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 5 лютого. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 4 копійки і становить 41,79 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,75 (-4 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,11 (+25 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,21 (+12 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,75 (-4 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,11 (+25 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,21 (+12 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют на 5 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 5 лютого
Сьогодні, 01:30
5 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку закрилась Львівська майстерня шоколаду
04 лютий, 23:19
У Луцьку закінчують реконструкцію кінотеатру в бізнес-простір
04 лютий, 22:43