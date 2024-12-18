Лише 7 колишніх членів МСЕК Волині почали працювати у нових експертних комісіях

Лише 7 колишніх членів МСЕК Волині почали працювати у нових експертних комісіях
Більшість лікарів, які увійшли до експертних команд, не працювали у ліквідованих МСЕКах.

Про це повідомило у відповідь на запит misto.media управління охорони здоров’я Волинської ОДА.

У Волинській області до роботи в експертних командах з оцінювання повсякденного функціонування особи допустили 207 лікарів. Із них лише 7 медиків були працівниками медико-соціальних експертних комісій.

На запитання, куди пішли працювати колишні працівники МСЕКів, начальник управління охорони здоров’я Волинської ОВА Юрій Легкодух відповів:

«Кожен по-різному, це індивідуально. Значна частина була на пенсії, тому вони просто пішли. Частина влаштувалась на іншу роботу. А ще деякі залишаються в МСЕКу, адже реорганізація ще триває».

Нагадаємо, до реформування на Волині діяло 10 медико-соціальних експертних комісій (обласна, луцька міська, 4 міжрайонних, 3 міжрайонних однопрофільних спеціалізованих та 1 міжрайонна двопрофільна).

Наразі вони перебувають у стані припинення, а їх штатний розпис налічував 85 посад. З початку року у медзакладах Волині почали працювати нові експертні команди лікарів.

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Теги: МСЕК, Волинь, лікарі
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