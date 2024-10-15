«Московський патріархат діяв як агент Кремля - і цьому настав кінець», - Зеленський

Пірсу Моргану Президент України Володимир Зеленський заявив, що Московському патріархату, який сповідує ідеологію "руського міра", немає місця в незалежній Україні.



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За словами глави держави, діяльність цієї організації "це не про віру, це про політику". Зеленський стверджує, що клірики МП "працювали на Кремль, поширювали російські наративи, благословляли війну та виправдовували агресію" - і "частина російської пропагандистської машини" не може діяти в Україні.



Президент підкреслив, що усі заходи щодо обмеження діяльності Московського патріархату - позбавлення контролю над Києво-Печерською Лаврою, запровадження санкцій проти кліриків, які співпрацювали зі спецслужбами агресора, заборона афілійованих з Росією релігійних організацій - відповідають закону і ухвалені "з повагою до релігійних свобод, але без права на підривну діяльність проти України".



"Не можна прикриватися релігією для роботи на ворога. МП десятиліттями діяв як агент Кремля - і цьому настав кінець", - підсумував Президент.



Зеленський в інтерв'ю також висловив готовність сісти за стіл перемовин з диктатором путіним, якщо це єдиний шлях до миру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час інтерв'ю відомому британському журналістуПрезидент Українизаявив, що Московському патріархату, який сповідує ідеологію "руського міра", немає місця в незалежній Україні.Про це пише LB.ua За словами глави держави, діяльність цієї організації "це не про віру, це про політику". Зеленський стверджує, що клірики МП "працювали на Кремль, поширювали російські наративи, благословляли війну та виправдовували агресію" - і "частина російської пропагандистської машини" не може діяти в Україні.Президент підкреслив, що усі заходи щодо обмеження діяльності Московського патріархату - позбавлення контролю над Києво-Печерською Лаврою, запровадження санкцій проти кліриків, які співпрацювали зі спецслужбами агресора, заборона афілійованих з Росією релігійних організацій - відповідають закону і ухвалені "з повагою до релігійних свобод, але без права на підривну діяльність проти України"."Не можна прикриватися релігією для роботи на ворога. МП десятиліттями діяв як агент Кремля - і цьому настав кінець", - підсумував Президент.Зеленський в інтерв'ю також висловив готовність сісти за стіл перемовин з диктатором, якщо це єдиний шлях до миру.

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