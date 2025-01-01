Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 5 лютого
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності 5 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок, у вівторок, 4 лютого, сонячна активність збільшилася до несильної магнітної бурі з К-індексом 4 (жовтий рівень), яка зберігатиме свою потужність і в середу, 5 лютого.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок, у вівторок, 4 лютого, сонячна активність збільшилася до несильної магнітної бурі з К-індексом 4 (жовтий рівень), яка зберігатиме свою потужність і в середу, 5 лютого.
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