Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 5 лютого

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 5 лютого
Прогноз сонячної та геомагнітної активності 5 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, у вівторок, 4 лютого, сонячна активність збільшилася до несильної магнітної бурі з К-індексом 4 (жовтий рівень), яка зберігатиме свою потужність і в середу, 5 лютого.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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