У Луцьку закрилась Львівська майстерня шоколаду
04 лютий, 23:19
Приміщення на просп. Волі, 15 у Луцьку, де розташовувалась Львівська майстерня шоколаду, спорожніло. Звідти вивезли всі меблі, зняли вивіску.
«Львівську майстерню шоколаду у Луцьку офіційно закрили назавжди», — прокоментували misto.media на «гарячій лінії» закладу.
Причини такого рішення не повідомили.
Заклад офіційно відкрили 14 лютого 2015 року. Він пропрацював майже 10 років.
Продавали там не лише шоколадні вироби, а й чашки, іграшки, футболки, книги тощо.
Також організовували майстер-класи для дітей з виготовлення шоколадних цукерок.
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«Львівську майстерню шоколаду у Луцьку офіційно закрили назавжди», — прокоментували misto.media на «гарячій лінії» закладу.
Причини такого рішення не повідомили.
Заклад офіційно відкрили 14 лютого 2015 року. Він пропрацював майже 10 років.
Продавали там не лише шоколадні вироби, а й чашки, іграшки, футболки, книги тощо.
Також організовували майстер-класи для дітей з виготовлення шоколадних цукерок.
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