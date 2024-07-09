У Луцьку закрилась Львівська майстерня шоколаду





«Львівську майстерню шоколаду у Луцьку офіційно закрили назавжди», — прокоментували



Причини такого рішення не повідомили.



Заклад офіційно відкрили 14 лютого 2015 року. Він пропрацював майже 10 років.



Продавали там не лише шоколадні вироби, а й чашки, іграшки, футболки, книги тощо.



Також організовували майстер-класи для дітей з виготовлення шоколадних цукерок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Приміщення на просп. Волі, 15 у Луцьку, де розташовувалась Львівська майстерня шоколаду, спорожніло. Звідти вивезли всі меблі, зняли вивіску.«Львівську майстерню шоколаду у Луцьку офіційно закрили назавжди», — прокоментували misto.media на «гарячій лінії» закладу.Причини такого рішення не повідомили.Заклад офіційно відкрили 14 лютого 2015 року. Він пропрацював майже 10 років.Продавали там не лише шоколадні вироби, а й чашки, іграшки, футболки, книги тощо.Також організовували майстер-класи для дітей з виготовлення шоколадних цукерок.

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