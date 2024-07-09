У Луцьку закрилась Львівська майстерня шоколаду

У Луцьку закрилась Львівська майстерня шоколаду
Приміщення на просп. Волі, 15 у Луцьку, де розташовувалась Львівська майстерня шоколаду, спорожніло. Звідти вивезли всі меблі, зняли вивіску.

«Львівську майстерню шоколаду у Луцьку офіційно закрили назавжди», — прокоментували misto.media на «гарячій лінії» закладу.

Причини такого рішення не повідомили.

Заклад офіційно відкрили 14 лютого 2015 року. Він пропрацював майже 10 років.

Продавали там не лише шоколадні вироби, а й чашки, іграшки, футболки, книги тощо.

Також організовували майстер-класи для дітей з виготовлення шоколадних цукерок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Львівська майстерня шоколаду, Луцьк, закриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
5 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку закрилась Львівська майстерня шоколаду
04 лютий, 23:19
У Луцьку закінчують реконструкцію кінотеатру в бізнес-простір
04 лютий, 22:43
Двоє волинян хотіли винести з супермаркету у Рівному дороге вино
04 лютий, 22:12
У Міненерго розповіли, чи будуть відключення світла через морози
04 лютий, 21:47
Схожі новини
У Луцьку закривають відому фотостудію У Луцьку закривають відому фотостудію
09 липень, 2024, 23:17
«З Україною в серці»: Волинський драмтеатр завершує 84-ий сезон патріотичним концертом «З Україною в серці»: Волинський драмтеатр завершує 84-ий сезон патріотичним концертом
27 червень, 2024, 17:00
«Динопарк» у Луцьку закривається «Динопарк» у Луцьку закривається
26 січень, 2022, 17:35
У Луцьку закривають кіностудію, яка існувала майже пів століття У Луцьку закривають кіностудію, яка існувала майже пів століття
10 червень, 2021, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
5 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку закрилась Львівська майстерня шоколаду
04 лютий, 23:19
 0
У Луцьку закінчують реконструкцію кінотеатру в бізнес-простір
04 лютий, 22:43
 0
Двоє волинян хотіли винести з супермаркету у Рівному дороге вино
04 лютий, 22:12
 0
У Міненерго розповіли, чи будуть відключення світла через морози
04 лютий, 21:47
 0
Медіа
відео
1/8