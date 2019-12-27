Двоє волинян хотіли винести з супермаркету у Рівному дороге вино
Сьогодні, 22:12
Двоє волинян хотіли винести з супермаркету у Рівному дороге вино.
Про цей випадок розповіли в управлінні поліції охорони у Рівненській області.
"Інцидент трапився вчора, близько 19 години, в одному з супермаркетів обласного центру. Двоє молодиків зайшли у приміщення магазину та попрямували до відділу реалізації алкогольних напоїв. Там обирали товар, радились, а згодом спокійно пішли до виходу, поза межами касової зони", - йдеться в повідомленні.
Працівники крамниці, помітивши підозрілу поведінку чоловіків, натиснули тривожну кнопку. Поліцейські охорони, які прибули на виклик, виявили у крадіїв неоплачений товар - дві пляшки дороговартісного вина.
Під час з’ясування обставин, порушники агресивно поводилися, кричали та нецензурно висловлювались.
Як з'ясувалося, любителі вина - уродженці Волині, 27-річний та 29-річний рідні брати.
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Про цей випадок розповіли в управлінні поліції охорони у Рівненській області.
"Інцидент трапився вчора, близько 19 години, в одному з супермаркетів обласного центру. Двоє молодиків зайшли у приміщення магазину та попрямували до відділу реалізації алкогольних напоїв. Там обирали товар, радились, а згодом спокійно пішли до виходу, поза межами касової зони", - йдеться в повідомленні.
Працівники крамниці, помітивши підозрілу поведінку чоловіків, натиснули тривожну кнопку. Поліцейські охорони, які прибули на виклик, виявили у крадіїв неоплачений товар - дві пляшки дороговартісного вина.
Під час з’ясування обставин, порушники агресивно поводилися, кричали та нецензурно висловлювались.
Як з'ясувалося, любителі вина - уродженці Волині, 27-річний та 29-річний рідні брати.
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