Двоє волинян хотіли винести з супермаркету у Рівному дороге вино

Двоє волинян хотіли винести з супермаркету у Рівному дороге вино
Двоє волинян хотіли винести з супермаркету у Рівному дороге вино.

Про цей випадок розповіли в управлінні поліції охорони у Рівненській області.

"Інцидент трапився вчора, близько 19 години, в одному з супермаркетів обласного центру. Двоє молодиків зайшли у приміщення магазину та попрямували до відділу реалізації алкогольних напоїв. Там обирали товар, радились, а згодом спокійно пішли до виходу, поза межами касової зони", - йдеться в повідомленні.

Працівники крамниці, помітивши підозрілу поведінку чоловіків, натиснули тривожну кнопку. Поліцейські охорони, які прибули на виклик, виявили у крадіїв неоплачений товар - дві пляшки дороговартісного вина.

Під час з’ясування обставин, порушники агресивно поводилися, кричали та нецензурно висловлювались.

Як з'ясувалося, любителі вина - уродженці Волині, 27-річний та 29-річний рідні брати.

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Теги: крадіжка, вино
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