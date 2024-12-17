У Луцьку закінчують реконструкцію кінотеатру в бізнес-простір
Сьогодні, 22:43
У приміщенні колишнього кінотеатру «Батьківщина» у Луцьку завершують ремонт.
Усі роботи – на фінальній стадії, у приміщення вже почали завозити меблі, розповів misto.media директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.
Багатофункціональний простір для бізнесу на вул. П’ятницька гірка, 2 ймовірно відкриють у березні, зазначив він.
На реалізацію цього проєкту передбачили 42 млн грн (34 млн гривень міжнародного гранту і 8 млн — частка міста).
Майданчик стане платформою для комунікації місцевого та релокованого бізнесів між собою, з партнерами та владою. На його базі будуть проводити навчання для потенційних і нинішніх підприємців, там вони зможуть обмінятися досвідом та знаннями, налагодити зв’язки, знайти партнерів та клієнтів.
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Усі роботи – на фінальній стадії, у приміщення вже почали завозити меблі, розповів misto.media директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.
Багатофункціональний простір для бізнесу на вул. П’ятницька гірка, 2 ймовірно відкриють у березні, зазначив він.
На реалізацію цього проєкту передбачили 42 млн грн (34 млн гривень міжнародного гранту і 8 млн — частка міста).
Майданчик стане платформою для комунікації місцевого та релокованого бізнесів між собою, з партнерами та владою. На його базі будуть проводити навчання для потенційних і нинішніх підприємців, там вони зможуть обмінятися досвідом та знаннями, налагодити зв’язки, знайти партнерів та клієнтів.
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