У Луцьку закінчують реконструкцію кінотеатру в бізнес-простір

У Луцьку закінчують реконструкцію кінотеатру в бізнес-простір
У приміщенні колишнього кінотеатру «Батьківщина» у Луцьку завершують ремонт.

Усі роботи – на фінальній стадії, у приміщення вже почали завозити меблі, розповів misto.media директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.

Багатофункціональний простір для бізнесу на вул. П’ятницька гірка, 2 ймовірно відкриють у березні, зазначив він.

На реалізацію цього проєкту передбачили 42 млн грн (34 млн гривень міжнародного гранту і 8 млн — частка міста).

Майданчик стане платформою для комунікації місцевого та релокованого бізнесів між собою, з партнерами та владою. На його базі будуть проводити навчання для потенційних і нинішніх підприємців, там вони зможуть обмінятися досвідом та знаннями, налагодити зв’язки, знайти партнерів та клієнтів.

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Теги: Луцьк, ремонт, кінотеатр Батьківщина
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