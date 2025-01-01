У Міненерго розповіли, чи будуть відключення світла через морози





Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише



"Температура не впливає на графіки відключень. Єдине, що впливає, це наслідки атак", - сказав він.



За його словами, попри значні пошкодження внаслідок ракетно-дронових атак, відключення електроенергії останніми днями мають обмежений характер.



Він нагадав, вхідними днями Росія серйозно пошкодила один з об'єктів генерації. За словами Галущенка, в неділю було втрачено велику генеруючу потужність, і наразі невідомо, скільки часу займе її відновлення. Потрібен час для дефектації, але пошкодження значні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні графіки відключення світла можуть запровадити тільки в одному випадку.Про це повідомив міністр енергетики України, пише Інтерфакс-Україна "Температура не впливає на графіки відключень. Єдине, що впливає, це наслідки атак", - сказав він.За його словами, попри значні пошкодження внаслідок ракетно-дронових атак, відключення електроенергії останніми днями мають обмежений характер.Він нагадав, вхідними днями Росія серйозно пошкодила один з об'єктів генерації. За словами Галущенка, в неділю було втрачено велику генеруючу потужність, і наразі невідомо, скільки часу займе її відновлення. Потрібен час для дефектації, але пошкодження значні.

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