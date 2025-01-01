У Міненерго розповіли, чи будуть відключення світла через морози

У Міненерго розповіли, чи будуть відключення світла через морози
В Україні графіки відключення світла можуть запровадити тільки в одному випадку.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише Інтерфакс-Україна.

"Температура не впливає на графіки відключень. Єдине, що впливає, це наслідки атак", - сказав він.

За його словами, попри значні пошкодження внаслідок ракетно-дронових атак, відключення електроенергії останніми днями мають обмежений характер.

Він нагадав, вхідними днями Росія серйозно пошкодила один з об'єктів генерації. За словами Галущенка, в неділю було втрачено велику генеруючу потужність, і наразі невідомо, скільки часу займе її відновлення. Потрібен час для дефектації, але пошкодження значні.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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