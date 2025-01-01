Черги у районному ТЦК на Волині: як проходять медкомісію обмежено придатні





Про це Олександр Лук’янов. З його слів, повторний медогляд проходять військовозобов’язані зі скасованим статусом "обмежено придатні", які мають відстрочку або підлягають перебронюванню.



Як відбувається медогляд, що кажуть військовозобов’язані, медики та представники центру комплектування



З початку року черги поблизу Ковельського районного терцентру комплектування і соціальної підтримки почали зростати, зазначив підполковник Олександр Лук’янов.



Як розповів військовозобов’язаний Віталій, за пів дня медичну комісію пройшли до 25 чоловіків. "Я тут кожен день не стою. Знаєте, до якого числа це все треба пройти? – До 5 лютого, там щось продовжили. Я не цікавився, але чув, що продовжили", — сказав волинянин.



За годину медогляд проходять 2-3 людини, зазначив військовозобов’язаний Василь, який очікував черги на ВЛК.



"Просувається те, що написано на дверях, більш-менш у межах розумного, але бувають затримки, того що більше трохи людей. Продовження треба, того що вони не встигають опрацьовувати всіх людей, які хочуть пройти медкомісію. – Чули про новацію, що "Резерв+" буде е-направлення і так далі? – – Всі новації, які вводяться, закінчуються чергою і сутичками", — сказав чоловік.



Виконувач обов’язків керівника терцентру комплектування Олександр Лук’янов розповів: після повторного огляду військовозобов’язаних можуть визнати або придатними до служби, або обмежено придатними до виконання певних завдань.



У разі порушення правил військового обліку людині загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.



"Якщо людина працює на підприємстві і заброньована, вона обов’язково оновлює дані. Він може відкрити його ("Резерв+") і скористатися електронною чергою. Військовозобов’язаний дивиться, коли йому прибути до ТЦК. Йому буде видане направлення і, відповідно, він буде проходити військово-лікарську комісію", — розповів Олександр Лук’янов.



Через наближення кінцевих термінів проходження медкомісії є черги, які перевантажують роботу установи, сказав голова Ковельської військово-лікарської комісії Андрій Каманцев. Додає: медики у середньому встигають оглянути пів сотні "обмежено придатних" військовозобов’язаних на день, тому працюють і по суботах.



"Ми маємо переоцінити. Кожна людина потребує певного часу для оцінки тієї чи іншої хвороби. Коли таких людей, які мають хвороби, дуже багато, ми витрачаємо на це багато часу. ЛОР, офтальмолог, психіатр, хірург, терапевт — все. Ці п’ять визначених наказом Міноборони лікарів, які має пройти людина", — додав голова медкомісії.



Зі слів керівника Ковельського районного ТЦК Олександра Лук’янова, документів на продовження терміну проходження медкомісії для "обмежено придатних" військовозобов’язаних станом на 4 лютого 2025 року не надходило.



На порядку денному Верховної Ради 4 лютого не було продовження терміну обов'язкового ВЛК для "обмежено придатних". Раніше профільний комітет підтримав рішення щодо продовження терміну медкомісії для "обмежено придатних" до 5 червня.



Категорії придатності до військової служби змінилися після підписання закону про скасування "обмеженої придатності" президентом у 2024 році.



Довідково: за даними Міністерства оборони України, якщо людина зі статусом "обмежено придатний" не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в "Резерв+" залишиться без змін. Проте якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки – в Резерв+ відобразиться статус "в розшуку".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 лютого в Ковельському районному територіальному центрі комплектування — черги. Цього дня завершився 9-місячний термін, під час якого військовозобов’язані, які мають статус "обмежено придатний", повинні були пройти повторну медкомісію.Про це Суспільному розповів керівник районного ТЦК. З його слів, повторний медогляд проходять військовозобов’язані зі скасованим статусом "обмежено придатні", які мають відстрочку або підлягають перебронюванню.З початку року черги поблизу Ковельського районного терцентру комплектування і соціальної підтримки почали зростати, зазначив підполковник Олександр Лук’янов.Як розповів військовозобов’язаний, за пів дня медичну комісію пройшли до 25 чоловіків. "Я тут кожен день не стою. Знаєте, до якого числа це все треба пройти? – До 5 лютого, там щось продовжили. Я не цікавився, але чув, що продовжили", — сказав волинянин.За годину медогляд проходять 2-3 людини, зазначив військовозобов’язаний, який очікував черги на ВЛК."Просувається те, що написано на дверях, більш-менш у межах розумного, але бувають затримки, того що більше трохи людей. Продовження треба, того що вони не встигають опрацьовувати всіх людей, які хочуть пройти медкомісію. – Чули про новацію, що "Резерв+" буде е-направлення і так далі? – – Всі новації, які вводяться, закінчуються чергою і сутичками", — сказав чоловік.Виконувач обов’язків керівника терцентру комплектування Олександр Лук’янов розповів: після повторного огляду військовозобов’язаних можуть визнати або придатними до служби, або обмежено придатними до виконання певних завдань.У разі порушення правил військового обліку людині загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень."Якщо людина працює на підприємстві і заброньована, вона обов’язково оновлює дані. Він може відкрити його ("Резерв+") і скористатися електронною чергою. Військовозобов’язаний дивиться, коли йому прибути до ТЦК. Йому буде видане направлення і, відповідно, він буде проходити військово-лікарську комісію", — розповів Олександр Лук’янов.Через наближення кінцевих термінів проходження медкомісії є черги, які перевантажують роботу установи, сказав голова Ковельської військово-лікарської комісії. Додає: медики у середньому встигають оглянути пів сотні "обмежено придатних" військовозобов’язаних на день, тому працюють і по суботах."Ми маємо переоцінити. Кожна людина потребує певного часу для оцінки тієї чи іншої хвороби. Коли таких людей, які мають хвороби, дуже багато, ми витрачаємо на це багато часу. ЛОР, офтальмолог, психіатр, хірург, терапевт — все. Ці п’ять визначених наказом Міноборони лікарів, які має пройти людина", — додав голова медкомісії.Зі слів керівника Ковельського районного ТЦК Олександра Лук’янова, документів на продовження терміну проходження медкомісії для "обмежено придатних" військовозобов’язаних станом на 4 лютого 2025 року не надходило.На порядку денному Верховної Ради 4 лютого не було продовження терміну обов'язкового ВЛК для "обмежено придатних". Раніше профільний комітет підтримав рішення щодо продовження терміну медкомісії для "обмежено придатних" до 5 червня.Категорії придатності до військової служби змінилися після підписання закону про скасування "обмеженої придатності" президентом у 2024 році.Довідково: за даними Міністерства оборони України, якщо людина зі статусом "обмежено придатний" не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в "Резерв+" залишиться без змін. Проте якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки – в Резерв+ відобразиться статус "в розшуку".

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