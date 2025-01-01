У дитячій поліклініці Луцька залишили хірургів-стоматологів: скільки коштують послуги





Про це в коментарі Галина Ворон.



Нагадаємо, через недостатнє фінансування від Національної служби здоровʼя України з 1 січня закрили стоматвідділення у дитячій поліклініці на просп. Волі, 3—А. Заклад не уклав контракт про надання пакета стоматдопомоги для дітей, оскільки на одного пацієнта держава виділяла надто малу суму, щоб можна було покрити видатки.



Утім хірурги-стоматологи в дитячій поліклініці лишилися, але надають платні послуги. Приймають лікарі в 110 кабінеті на 1 поверсі.



Звертатися до них можуть і діти, і дорослі.



Графік



Хірурги-стоматологи працюють з понеділка до п'ятниці у дві зміни.



Перша зміна — з 8:00 до 13:00, друга — з 14:30 до 19:00.



Друга субота місяця — робоча. У лютому така припадає на 8 число.



Попереднього запису немає, лікарі приймають в порядку живої черги.



Ціни



Вартість послуги залежать від виду допомоги. Наприклад, видалення молочного зуба без анестезії — 99 грн, зі знеболенням — від 200 грн, залежно від випадку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У дитячій поліклініці Луцька залишилися працювати хірурги-стоматологи. Решту колективу зубних лікарів після реорганізації перевели у луцьку міську стоматполіклініку (вул. Степана Бандери).Про це в коментарі misto.media розповіла медична директорка медзакладуНагадаємо, через недостатнє фінансування від Національної служби здоровʼя України з 1 січня закрили стоматвідділення у дитячій поліклініці на просп. Волі, 3—А. Заклад не уклав контракт про надання пакета стоматдопомоги для дітей, оскільки на одного пацієнта держава виділяла надто малу суму, щоб можна було покрити видатки.Утім хірурги-стоматологи в дитячій поліклініці лишилися, але надають платні послуги. Приймають лікарі в 110 кабінеті на 1 поверсі.Звертатися до них можуть і діти, і дорослі.ГрафікХірурги-стоматологи працюють з понеділка до п'ятниці у дві зміни.Перша зміна — з 8:00 до 13:00, друга — з 14:30 до 19:00.Друга субота місяця — робоча. У лютому така припадає на 8 число.Попереднього запису немає, лікарі приймають в порядку живої черги.ЦіниВартість послуги залежать від виду допомоги. Наприклад, видалення молочного зуба без анестезії — 99 грн, зі знеболенням — від 200 грн, залежно від випадку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію