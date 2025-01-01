Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 5 лютого
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. У східній половині невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 5 лютого
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. У східній половині невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла
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