Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 5 лютого

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. У східній половині невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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